Forse non tutti sanno che Simone Cristicchi, il cantante di Quando Sarai Piccola, è felicemente impegnato con una donna di nome Erika Mineo. La compagna del cantautore è anche una collega ed è nota come Amara. Diversi anni fa, partecipò ad Amici ma rimase in gara per un brevissimo periodo. Nel 2014 fu protagonista al festival di Sanremo di Carlo Conti, che le diede fiducia e le permise di farsi conoscere e apprezzare dagli addetti ai lavori.

Da quell’opportunità, infatti, Erika Mineo colse una soddisfacente collaborazione con la mitica Fiorella Mannoia, con cui ha lavorato al brano Che sia Benedetta, grande successo del suo repertorio. Simone Cristicchi è felice e grato di averla nella sua vita, anche perché si è rivelata decisiva in occasione di un incidente domestico che poteva costare molto caro al cantante.

Simone Cristicchi e l’amore per la compagna Erika Mineo: “Mi ha salvato la vita”

“Ero in guardo e la motosega ha preso fuoco, io mi sono spaventato e sono caduto sbattendo la testa su una pietra molto aguzza”, il racconto choc di Cristicchi. Simone, fortunatamente, ha potuto contare sulla compagna Erika Mineo, che è intervenuta prontamente evitando guai seri. “Erika mi ha salvato la vita. Senza di lei, probabilmente sarei morto dissanguato”, ha confidato il cantante in una intervista.

Prima di innamorarsi di Erika Mineo, Simone Cristicchi aveva vissuto una lunga storia d’amore con Sara Quattrini. Dopo un lungo silenzio, tuttavia, si è appreso che la loro relazione era giunta al capolinea. Non molto tempo dopo è spuntata Erika Mineo nella vita del celebre artista. Oggi l’interprete di Quando sarai piccola e la sua compagna sono felici più che mai, l’uno al fianco dell’altro.

