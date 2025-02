Chi è la fidanzata di Simone Cristicchi? Si chiama Erika Mineo ed è anche lei come l’artista una cantautrice che scrive canzoni molto intense. Al Festival di Sanremo 2025, il cantante sarà insieme a lei durante la serata delle cover, dove canterà uno dei pezzi più belli mai scritti: “La cura” di Franco Battiato. La performance si preannuncia estremamente commovente, dato che i due la canteranno insieme con ulteriore sinergia, visto il loro grande amore.

Ma passiamo subito a scoprire chi è Amara, la compagna di Simone Cristicchi. Nata nel 1984 a prato, ha iniziato a cantare nel 2005 e si è iscritta ad Amici di Maria De Filippi. Sarà solo nel 2014, però, che fa il suo ingresso nel palco dell’Ariston all’Area Sanremo, vincendo. L’anno dopo si posiziona come quarta nelle Nuove Proposte con una canzone intitolata “Credo“. Nel 2019 scoppia l’amore con Simone Cristicchi il quale era già separato dall’ex moglie. I due si conoscono a Fiesole, accomunati da una grandissima passione per la musica.

Simone Cristicchi, la dedica commovente a Erica Mineo: “Io so solo che ogni giorno…”

Simone Cristicchi ha sempre speso parole meravigliose nei confronti della compagna Erika Mineo, con tanto di dedica su Instagram in cui scrive di aver conosciuto prima di tutto la sua profonda arte, la sua voce eccezionale e il suo carisma, elementi che l’hanno fatto perdutamente innamorare di lei. Ecco un estratto della dedica che aveva fatto il giro del web: “Ho trovato in te una donna dalla forza incredibile, capace di starmi vicino sempre, soprattutto nei momenti difficili.”

L’artista ha poi continuato: “Vorrei saper raccontare al mondo il mistero straordinario che sei. Io so solo che ogni giorno insieme a te è un dono inestimabile, irripetibile”. Simone Cristicchi era stato sposato con Sara Quattrini, archeologa con la quale è convolato a nozze nel 2010. I due hanno avuto anche due figli: Tommaso nato nel 2008 e Stella nel 2011. Tuttavia, il loro rapporto si è concluso dopo qualche anno anche se i due non hanno mai voluto rivelare i motivi della loro separazione. In ogni caso, prestissimo li vedremo sul palco, con tutto il loro amore a Sanremo 2025!