Uno dei nomi più discussi in questo Festival di Sanremo 2025 è senza dubbio quello di Simone Cristicchi la cui canzone ha spaccato in due l’opinione pubblica: chi la definisce un ricatto emotivo e chi riesce addirittura a vederne una certa dignità. A tifare per lui c’è la sua compagna Erika Mineo che non è affatto nuova al mondo della musica.

Amara (alias Erika Mineo) è una cantautrice che si è formata nella scuola di Amici di Maria De Filippi e a Sanremo non è nuova perché arrivò quarta nelle Nuove Proposte con il brano ‘Credo’. Con il suo compagno ieri sera hanno portato la canzone ‘La cura’ di Franco Battiato, una vera e propria canzone capolavoro che tutti vorrebbero cantare almeno una volta nella vita sul palco dell’Ariston.

Erika Mineo (Amara) riceva una romantica dedica dal compagno Simone Cristicchi

Simone Cristicchi non ha dedicato solo belle parole alla sua madre malata, ma anche alla sua compagna Erika Mineo in arte Amara. Infatti su un suo vecchio post su Instagram si leggono queste parole: “Sei una donna dalla forza incredibile”, che è stata in grado di stargli vicino sempre in special modo nei momenti difficili. Non li ha ovviamente raccontati ai suoi fan, ma si possono facilmente intuire perché tutti prima o poi passiamo simili momenti.

Il cantante che a Sanremo 2025 ha portato il brano ‘Quando sarai piccola’ – e che ha scatenato una polemica su Amadeus – si è detto fortunato di aver incontrato una donna speciale come la sua compagna i cui giorni passati insieme sono un dono del cielo. E pensare che nella sua vita non c’è stata solo lei perché il cantante è stato spostato con l’archeologa Sara Quattrini da cui ha avuto due figli: Tommaso e Stella. Non si sanno i motivi della separazione, ma chissà che un giorno non li canti in una canzone da proporre nuovamente al direttore artistico del Festival di Sanremo.

