Erika, nonna di Dayane Mello/ “Avrei voluto essere una persona migliore per lei”

Nei giorni scorsi Dayane Mello ha parlato a lungo con Samantha De Grenet del suo rapporto con la nonna Erika, con cui è cresciuta: “Mia nonna è sempre stata quella che aiutava le persone. Per lei era importante aiutare, era infermiera. È sempre stata una donna molto rispettata”, ha raccontato la modella brasiliana ricordando anche alcuni momenti della sua infanzia in cui la nonna si è presa cura di lei.

Dayane ha ricordato che nonna Erika veniva spesso chiamata nel cuore della notte da persone che avevano bisogno del suo aiuto e lei con la sua bici andava per aiutare. “Ci sono milioni di momenti indimenticabili con la mia nonna. Dormivo sempre con lei. Avevo paura del buio e lei mi teneva abbracciata”, ha aggiunto Dayane.

Dayane Mello: “avrei voluto aiutare di più mia nonna”

Dayane Mello ha raccontato a Samantha De Grenet che la nonna le dava molte cosa da fare: “Mi occupavo della casa e dei miei fratelli, lei non mi poteva aiutare con lo studio ma voleva che facessi come lei”, elencando tutta una serie di mansioni che la nonna le assegnava ogni giorno e quando tornava a casa controllava che fossero tutte state fatte. “Praticamente era come se lei volesse che tu fossi pronta a prenderti cura della casa”, ha commentato la De Grenet. Con un velo di dispiacere Dayane Mello ha aggiunto: “Vedo che ho tanto di lei nella mia vita, prima scappavo dalle responsabilità… ma avrei voluto essere una persona migliore per lei, più d’aiuto per lei”. Samantha De Grenet ha cercato di rassicurare la modella brasiliana: “Lei sicuramente lo ha fatto per te, voleva renderti indipendente“.



