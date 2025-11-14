A La vita in diretta si torna a parlare del caso di Erika Preti: la mamma commenta la decisione di mettere il suo assassino ai domiciliari

Il programma di Rai Uno, La vita in diretta, è tornato ieri sul caso della povera Erika Preti, la ragazza uccisa con 57 coltellate dal suo fidanzato, Dimitri Fricano, nel 2017. I due erano in vacanza in Sardegna quando lui l’ha ammazzata brutalmente: inizialmente ha cercato di depistare le indagini parlando di un uomo che aveva assassinato la sua ragazza, per poi confessare.

C’è stato così il processo e alla fine è arrivata la condanna a 30 anni di galera, ma negli ultimi 8 anni Dimitri Fricano è spesso e volentieri uscito di galera. Di recente, infatti, ha lasciato il carcere per la seconda volta per problemi di obesità, tornando ai domiciliari a casa dei genitori. Una situazione che ha provocato non poca polemica, soprattutto indignazione, e i genitori di Erika Preti pensano che così non si stia facendo giustizia.

ERIKA PRETI, LA MAMMA: “DI LEI MI SONO RIMASTI SOLO…”

Ieri la signora Tiziana, la mamma della vittima, è stata sentita dai microfoni del programma di Rai Uno, La vita in diretta, condotto da Alberto Matano, e nell’occasione ha esternato tutto il proprio disappunto per ciò che sta accadendo: “Di mia figlia sono rimasti solo un monumento e la tomba, appena posso vado a trovarla al cimitero, ma non è rimasto nient’altro, nessuno pensa a come stiamo vivendo, a come viviamo, avevamo una figlia unica e adesso mi ritrovo in giro per strada il suo assassino, è assurdo, non riuscirò mai a perdonarlo, io gli auguro tutto il male possibile, non posso augurargli altro”.

Sui domiciliari ha aggiunto: “Io non capisco questo passaggio da casa, se lo devono operare lo operino e poi torni in carcere, non capisco perché non possono trovare una struttura in tutta Italia, non è logico che stia in Piemonte, che vada in Sardegna dove ha ucciso mia figlia, io l’ho portata a casa in una busta del frigo dalla Sardegna, mia figlia”.



ERIKA PRETI, LA MAMMA: “SE DIMITRI FRICANO PENSASSE A LEI…”

La mamma di Erika Preti punta il dito anche nei confronti del padre e della madre di Dimitri Fricano, che non hanno mai ammesso l’omicidio della povera ragazza: “I suoi genitori sono falsi, non chiedono scusa, non credono che sia stato un femminicidio, suo figlio è un assassino e se lo devono mettere in testa”.

Quindi si è rivolta a lui: “Dice che pensa a Erika ogni minuto, ma se avesse pensato a Erika non sarebbe così. Io l’ho vista, mia figlia, se pensasse a come l’ha lasciata per terra non mangerebbe neanche un briciolo di pane, me l’ha massacrata in quel modo, si è trovata da sola con una persona che la massacrava – dice nelle lacrime – abbiamo lottato per avere una pena giusta perché era giusto che stesse in carcere”, ma evidentemente non è andata così, aspettiamo i prossimi sviluppi.