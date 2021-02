Erika Siffredi, vedova di Cala Cimenti/ “Mi chiese di sposarlo a 5.417 metri”

Ci sarà anche Erika Siffredi, vedova di Cala Cimenti, fra gli ospiti della puntata di oggi, domenica 14 febbraio 2021, della trasmissione “Da noi… A ruota libera”, condotta da Francesca Fialdini su Rai Uno a partire dalle 17.20. La donna sarà presente in studio per ricordare l’amato marito, noto alpinista travolto lo scorso 8 febbraio da una valanga a Sestriere durante una semplice escursione, che non presentava un elevato coefficiente di rischio rispetto alle imprese alle quali il 46enne aveva abituato il suo “pubblico” sui social.

Carlalberto, per tutti semplicemente Cala, si stava dirigendo verso cima del Bosco, in vetta a una montagna che sovrasta la valle Argentera nel comune di Sauze di Cesana, nei pressi del Confine fra il Piemonte e la Francia. Assieme a lui, un altro scalatore è stato a sua volta ucciso dalla stessa slavina: si tratta di Patrick Negro, 50 anni e padre di due figli, ex volontario del Soccorso Alpino e attualmente impiegato della Sestrieres Spa, società che si è occupata in passato anche della gestione degli impianti realizzati per i Giochi olimpici invernali di Torino 2006.

ERIKA SIFFREDI E QUEL “SÌ” AD ALTA QUOTA

Erika Siffredi, di fronte alle telecamere di Rai Uno, racconterà il rapporto speciale che aveva con il suo Cala Cimenti. I due condividevano la passione per le scalate e l’aneddoto sicuramente più curioso che li lega coincide con la proposta di matrimonio che nel 2018 l’uomo fece alla sua amata, tradendo peraltro una fortissima emozione. Come raccontato tre anni fa da Erika Siffredi a “Il Corriere della Sera”, Carlalberto “era così commosso che gli tremava la voce. Eravamo in Nepal, in cima al Passo Renjo La, 5.417 metri di quota. Davanti a noi c’erano quattro degli 8mila della Terra, uno spettacolo indimenticabile. Cala si è inginocchiato ai miei piedi e mi ha detto: ‘Per i passi che ci sono stati e per quelli che ci saranno, al cospetto delle montagne più alte del mondo ti chiedo… Vuoi sposarmi?’. Giuro che non me l’aspettavo….”. Peraltro, non si trattava della prima richiesta di nozze che l’uomo le faceva: “Ci provava da un anno e mezzo, ma stavolta l’emozione e la paura di non saper scendere da sola mi hanno fregato… Ho detto sì”.



