Come è morta Erika Strambi? La 53enne è stata trovata senza vita in un campo a Pantigliate: è stata uccisa, e da chi? Le ultime novità

Il talk di Antenna 3, Forte e Chiaro, si è occupato ieri del caso di Erika Strambi, la manager di Luxottica ritrovata senza vita nei campi di Pantigliate. E’ stata uccisa? La donna era stata vista in un locale di Segrate per una serata karaoke insieme ad un amico, dopo di che, verso mezzanotte, era andata via e di lei di fatto si sono perse le tracce fino a che non è stata trovata cadavere nei campi, a circa 200 metri di distanza dalla sua auto, una Mini nera, ritrovata per metà dentro un fosso.

Gabriele Corsi replica a Mara Venier: "Domenica In? Non c'entrano i soldi"/ "Perché ho rinunciato"

Forte e Chiaro ha parlato con una persona che sabato sera ha visto Erika Strambi a Segrate, che ha spiegato: “Lei è arrivata attorno alle 21:30 con un signore era lì tranquilla che rideva e scherzava, beveva il suo drink, ha cantato tranquillamente”.

ERIKA STRAMBI, UN TESTIMONE: “SE NE E’ ANDATA VIA DA SOLA”

Ad un certo punto la donna se ne è andata: “Gli ha detto che se ne andava e lui le ha chiesto se volesse essere accompagnata ma lei gli ha detto che aveva la sua macchina e che andava da sola. Poi lui è rimasto lì e rideva e scherzava con noi”. Sembrerebbe quindi da escludere totalmente l’ipotesi che la persona che fosse con Erika Strambi quella sera fosse un potenziale assassino, visto che la donna si è allontanata da sola.

Delitto di Garlasco/ De Rensis: “Una indagine che dà le cose per scontato è molto pericolosa...”

La tesi maggiormente accreditata è che la vittima abbia incontrato qualcuno durante il tragitto verso casa ma resta da capire se si tratti di una persona a lei conosciuta, che magari ha dato un passaggio, o di un estraneo che magari l’ha forzata ad andare in una precisa direzione. Un’altra ipotesi è che Erika avesse un appuntamento con qualcuno, ma fino a che non verrà ritrovato il suo smartphone sarà molto complicato ricostruire la serata della donna.

ERIKA STRAMBI, LE IPOTESI AL VAGLIO DEGLI INQUIRENTI

Le forze dell’ordine stanno setacciando i campi di Pantigliate vicino a dove è stato trovato il corpo della manager e la sua auto, alla ricerca proprio del dispositivo informatico che potrebbe “parlare”. Il padre ha raccontato che Erika Strambi era solita sparire di casa qualche giorno senza dare notizia, e diverse volte aveva chiamato i carabinieri: ma in precedenza si era sempre rifatta viva mentre in questa occasione è stato diverso.

Papà dj Godzi: “Non serviva l'arresto ma un intervento medico”/ “Chi era presente mi ha detto che...”

Interessante anche la testimonianza di un amico della vittima che pochi giorni fa a La Vita in Diretta: ha spiegato che sembra che la donna aveva una relazione con un uomo sposato, una persona che ogni tanto si faceva vedere per poi sparire, facendo soffrire la stessa Erika: che si dovesse vedere proprio con lui quella sera dopo il karaoke a Segrate? Tutti misteri che siamo certi verranno risolti dalle indagini in corso, che stanno procedendo a 360 gradi, non tralasciando alcune ipotesi, anche quella di un malore, ma al momento la pista più accreditata è quella dell’omicidio.