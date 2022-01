Erika Szabo, ex fidanzata vs Marcell Jacobs/ “Ha un figlio e non lo chiama nemmeno”

Cresce la tensione tra Renata Erika Szabo e Marcell Jacobs, dopo che il campione olimpionico a Tokyo 2020 ha messo da parte il figlio di 7 anni Jeremy. Primogenito del campione dell’atletica, il piccolo infatti non vede il padre da mesi e, nonostante i guadagni conseguenti alla vittoria dei due ori nei 100 metri e nella 4×100 con Tortu, Patta e Desalu, il 27enne italo-americano non avrebbe pagato il mantenimento dovuto. Il tutto viene fuori da un’intervista concessa da Erika Szabo al settimanale “Chi”, durante la quale l’attacco all’ex è senza esclusione di colpi.

“A Natale Jeremy era con me, ha telefonato la nonna paterna, poi gli ha passato il papà… Marcell all’inizio veniva a trovarlo, poi hanno iniziato a passare le settimane, e i mesi…” la denuncia della donna. Jeremy, figlio di Erika Szabo e Marcello Jacobs, è nato quando il campione aveva appena 19 anni, ma dopo poco tempo le cose tra i due non sono andate nel verso giusto e si sono lasciati. Ma ora, che ha una nuova vita, Jacobs sembra aver dimenticato il figlio: “Ha anche smesso di pagare il mantenimento per il figlio. Per un anno non ha pagato niente”.

ERIKA SZABO VS JACOBS, IL FIGLIO E L’AMORE FINITO

“Un colpo di fulmine. Volevamo una nostra famiglia, una casetta. Anche se avevamo solo 19 anni, eravamo pieni di entusiasmo: avevamo dei sogni insieme” ha raccontato Erika Szabo a “Chi”, eppure dopo poco la storia d’amore tra i due termina e il piccolo Jeremy perde pian piano i contatti col padre. Ecco allora la vera confessione della donna: “A un anno dalla nascita di Jeremy, Marcell ha iniziato a viaggiare spesso per gli allenamenti, allora abbiamo pensato di spostarci a Gorizia. Ma lui era via per gli allenamenti… non vedevo miglioramenti”.

“Alla fine gli ho detto: ‘Marcell io così non riesco a continuare’. La cosa strana è che il giorno dopo ho scoperto che lui aveva un’altra…” ha detto la donna. La nuova vita di Jacobs oggi è scandita dagli allenamenti, l’amore per la sua Nicole e per i bimbi avuti con lei, ma da parte di Erika Szabo non c’è di certo rancore: “Lui è il padre di mio figlio, non lo odio, però Jeremy subisce l’assenza…”



