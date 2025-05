Ad approdare in finale dell’Eurovision 2025 anche Erika Vikman, concorrente in gara con “Ich komme” per la Finlandia. Si tratta di una delle cantanti più apprezzate in questo intero Eurovision Song Contest 2025 di Basilea: il suo pezzo, un pop definito “eccentrico e provocatorio”, è stato molto apprezzato dal pubblico che ha scelto di premiarla con i voti fino a farla approdare appunto in finale. Dopo la notizia della sua qualificazione per la finale, non sono mancati i commenti entusiastici, anche dall’Italia, come il seguente: “Felicissimo per questa Pantera graffiante!”. Con la sua energia e il suo taglio, infatti, Erika Vikman è riuscita a conquistare il pubblico che è pronto a votarla anche questa sera per l’atto finale della competizione europea.

“Una delle cose migliori che io abbia visto sul palco dell’Eurovision 2025 in tutti i tempi. Questo sarebbe un vincitore molto molto meritevole” scrive poi David. Mentre Kico commenta: “La prima canzone che quando ho sentito, ho saputo sarebbe stata qualificata. Attenzione Europa”. E ancora: “La migliore”, “Abbiamo la nostra vincitrice”, “La nostra regina”. I commenti entusiastici non sono però i soli. Per alcuni Erika non meritava il posto in finale e al suo posto sarebbero dovuti esserci altri concorrenti, come l’Australia: altri la ritengono troppo volgare, mentre altri ancora con una voce non all’altezza. C’è però anche chi, come abbiamo detto, impazzisce per lei. A ognuno il suo pensiero, come è giusto che sia.

Erika Vikman in finale all’Eurovision 2025: cosa dicono i bookmakers

Se Erika Vikman piace e non piace, la concorrente è comunque approdata in finale all’Eurovision 2025 e i bookmakers sembrano vederla come una delle favorite. Non è, sia chiaro, la favorita in assoluto, posto che spetta alla Svezia seguita dall’Austria. Eppure la Finlandia di Erika Vikman viene quotata da Lottomatica a 16 euro, che risulta essere tra le quote più basse.