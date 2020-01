Eriksen all’Inter?/ Calciomercato, l’apertura di Mourinho: “Può partire a gennaio”

Importanti aggiornamenti sul futuro di Christian Eriksen, fantasista del Tottenham sul taccuino dell’Inter. Obiettivo della Juventus – che si è già assicurata Dejan Kulusevski per la prossima stagione – il danese è in scadenza di contratto con gli Spurs e difficilmente metterà nero su bianco il rinnovo. Il Biscione fa sul serio: secondo quanto riportano i colleghi del Corriere dello Sport, la dirigenza meneghina ha stanziato 25 milioni di euro per il cartellino e per i costi accessori. L’ostacolo principale è rappresentato dal lauto ingaggio del calciatore, che chiede i 9-10 milioni di euro che già percepisce Romelu Lukaku.

Ad aprire alla cessione già a gennaio di Christian Eriksen è stato Josè Mourinho, manager del Tottenham. Lo Special One è intervenuto in conferenza stampa ed ha evidenziato: «Non so se andrà via a gennaio, ad oggi può trovare un accordo con una società per la fine della stagione, può trasferirsi subito o potrebbe anche rimanere qui». Oltre alla Juventus, su Eriksen c’è anche il Manchester United: Inter pronta a piazzare il colpaccio, ma attenzione alla concorrenza…

© RIPRODUZIONE RISERVATA