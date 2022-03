Eriksen lo stende, Williams lo abbraccia/ Video, dal fallo al gesto di amicizia

Subisce fallo e si infuria, ma poi scopre che è stato Eriksen…

Christian Eriksen, il calciatore danese che è stato colpito da un malore nel corso della partita di Euro 2020 contro la Finlandia, è tornato in campo. La sua storia è rimasta impressa nella memoria degli appassionati di calcio e non solo. In quei momenti, infatti, tifosi di ogni nazionalità hanno sperato in modo congiunto che le sue condizioni di salute potessero migliorare dopo il dramma vissuto sul rettangolo verde. Ciò è accaduto, dato che il centrocampista adesso sta bene. Qualche mese fa è stato sottoposto ad una operazione al cuore tramite la quale gli è stato installato un defibrillatore automatico per regolare le aritmie di cui soffre. È per questo motivo che non ha potuto continuare a militare tra le fila dell’Inter come in precedenza, ma altrove sì. Le norme italiane sulla tutela dei professionisti sono infatti molto rigide e l’Istituto di Medicina dello Sport del CONI ha dato parere negativo sulla ripresa della pratica agonistica.

Diretta/ Manchester City Manchester United (risultato finale 4-1): Mahrez, doppietta!

Ad accoglierlo, piuttosto, è stata l’Inghilterra: il calciatore veste adesso la maglia del Brentford, club che milita in Premier League. Il club ha voluto dargli fiducia e qualche giorno fa gli ha regalato un nuovo sorriso. Lo scorso 26 febbraio seguente, da subentrato, Christian Eriksen è tornato infatti a giocare una partita ufficiale a poco più di sette mesi dall’arresto cardiaco accusato nel campionato europeo. Il centrocampista, al suo ingresso in campo, è stato travolto dagli applausi. La storia si è ripetuta ieri, sabato 5 marzo, quando invece ha giocato da titolare nella sfida contro il Norwich, vinta per 1-3. È in questa occasione che il danese è stato protagonista di un emozionante siparietto con l’avversario Brandon Williams.

ABRAMOVICH METTE IN VENDITA IL CHELSEA: UFFICIALE/ "Soldi a vittime guerra Ucraina"

La reazione di Williams diventa virale

La comica ma emozionante scenetta che ha reso protagonisti Christian Eriksen e Brandon Williams è avvenuta nel primo tempo del match tra Norwich e Brentford. Il danese ha commesso un fallo tattico sull’avversario, trattenendolo a lungo e successivamente trascinandolo a sé per terra. Un comportamento che ha fatto infuriare il difensore di casa, che stava per strattonarlo vistosamente. Dopo averlo afferrato per la maglia, tuttavia, si è accorto di chi fosse. Di fronte all’ex centrocampista di Inter e Tottenham, che otto mesi fa ha rischiato di perdere la vita per un arresto cardiaco avuto nel corso della partita di Euro 2020, il classe 2000 non ha potuto fare altro che “gettare le armi”. La rabbia, dunque, si è immediatamente convertita in un dolce abbraccio e in un ampio sorriso.

DIRETTA/ Chelsea Liverpool (risultato finale 10-11 dcr): i Reds vincono la EFL Cup!

Christian Eriksen, da parte sua, è rimasto parecchio sorpreso per il cambio di atteggiamento repentino di Brandon Williams, ma a sua volta ha ricambiato l’abbraccio. Il pubblico, assistendo allo splendido fairplay, ha avvolto i due protagonisti in un vigoroso applauso. Il video della scena, poche ore dopo, sarebbe diventata virale anche sul web, dove gli utenti hanno a loro volta sottolineato la bellezza del curioso gesto, che non è altro che la dimostrazione di come il centrocampista danese sia entrato nel cuore di tutti, anche dei suoi avversari.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sky Sport (Italia) (@skysport)





© RIPRODUZIONE RISERVATA