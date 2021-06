Eriksen, malore in campo: come sta?/ Danimarca: “Stabile, gli abbiamo parlato”

Il giorno dopo il grande spavento, Christian Eriksen ha parlato con i vertici della Federazione calcistica danese. Non è dato sapere per intero la durata del colloquio e i suoi contenuti, ma ciò che più conta è venire a conoscenza del fatto che il centrocampista 29enne dell’Inter si è ripreso dal grave malore che l’ha colto improvvisamente nel pomeriggio di ieri, al 43′ di Danimarca-Finlandia, gara valida per gli Europei 2020. Sugli sviluppi di una rimessa laterale, Eriksen si è improvvisamente accasciato dopo pochi, “pesanti” passi ed è stato rianimato con massaggio cardiaco e utilizzo del defibrillatore, prima di essere trasferito in ospedale.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA CROAZIA/ Quote: il sostituto di Alexander-Arnold

Attimi di immensa e inenarrabile paura, ma ora il peggio sembra fortunatamente essere alle spalle. Intanto, nella mattinata di oggi, domenica 13 giugno 2021, la Federazione ha pubblicato il seguente tweet sul suo profilo ufficiale: “Ultime notizie. Questa mattina abbiamo parlato con Christian Eriksen, che ha mandato i suoi saluti ai suoi compagni di squadra. Le sue condizioni sono stabili e continua a rimanere ricoverato in nosocomio per ulteriori accertamenti”.

Eriksen potrà ancora giocare dopo il malore?/ "Se aritmia importante, in Italia no"

MALORE CHRISTIAN ERIKSEN, LA DANIMARCA: “GRAZIE PER LA VICINANZA”

Il malore accusato da Christian Eriksen non ha comportato la morte del giocatore grazie alla prontezza dei soccorsi prestatigli sul terreno di gioco e, intanto, la Danimarca fa sapere che la squadra e lo staff della Nazionale hanno ricevuto supporto e proseguiranno la loro avventura agli Europei 2020 stando uniti. “Vorremmo ringraziare tutti per gli affettuosi saluti giunti a Christian Eriksen dai tifosi, dai giocatori, dalle Famiglie Reali di Danimarca e di Inghilterra, dalle associazioni internazionali, dalle squadre di club e così via”, spiegano i vertici della rappresentativa calcistica danese, che hanno inteso estendere l’invito a chiunque di inviare i propri messaggi di supporto e di solidarietà alla Federazione, in quanto saranno sicuramente trasmessi a Christian Eriksen e ai suoi familiari, che ora come non mai hanno davvero bisogno di ricevere tutto l’affetto e la vicinanza possibili e immaginabili per superare questo momento complicato e lasciarselo presto alle spalle, possibilmente in maniera definitiva.

PRONOSTICI EUROPEI 2020/ Previsioni e quote 13 giugno: pronti all'esordio inglese!

Update regarding Christian Eriksen. pic.twitter.com/YuKD9hS9LV — DBU – En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 13, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA