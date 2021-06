Eriksen, messaggio dall’ospedale/ “Grazie per il vostro dolce e incredibile sostegno”

Sta sempre meglio Christian Eriksen, il centrocampista offensivo di proprietà dell’Inter, che sabato scorso, durante la sfida fra la Danimarca e la Finlandia, ha accusato un malore, stramazzando al suolo. Un infarto che ha rischiato di strappare il giocatore al mondo, ma l’ex Tottenham è riuscito a salvarsi, e i medici parlano già di miracolo. Come detto in apertura sembrerà incredibile ma il ragazzo ora è sulla via della guarigione e lo si capisce anche dal post su Instagram pubblicato dallo stesso calciatore stamane, e in cui si legge: “Ciao a tutti. Vi ringrazio per il vostro dolce e incredibile sostegno e per i messaggio da tutto il mondo. Ha significato molto per me e per la mia famiglia. Sto bene, considerate le circostanze”.

PRONOSTICI EUROPEI 2020/ Previsioni e quote 15 giugno: l'esordio dei campioni

“Devo ancora sottopormi a degli esami in ospedale, ma mi sento ok – ha aggiunto il trequartista – adesso voglio sostenere i ragazzi della Danimarca nelle prossime partite. Giocate per tutti i danesi. Saluti. Christian”. Un Eriksen sorridente quindi, anche se ancora nel letto di ospedale dove è ricoverato, ma che a breve dovrebbe riuscire a tornare fra le mura di casa per riabbracciare la fidanzata, la giovane ragazza in lacrime l’altra sera a bordo campo, e rincuorata da Simon Kjaer.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SVIZZERA/ Diretta tv, Di Lorenzo titolare a destra

ERIKSEN, MESSAGGIO DALL’OSPEDALE E LA PIZZA

Curioso quanto racconta anche la Gazzetta dello Sport, che descrive un Eriksen decisamente affamato: sembra infatti che lo stesso non abbia gradito più di tanto il cibo del Rigshospitalet, la struttura ospedaliera dove è ricoverato, ed ha quindi richiesto di mangiare una pizza. Per Thostesen, lo chef della nazionale danese, che vanta un ristorante a Copenaghen, ha deciso di soddisfare i desideri del nerazzurro e per la cena di ieri ha fatto recapitare appunto una gustosa pizza al 14esimo piano del nosocomio, dove si trova l’interista. L’appetito che non manca è senza dubbio un buon segno, e secondo i rumors a partire da oggi lo stesso Eriksen dovrebbe poter tornare a mangiare normalmente visto che sono attese proprio in queste ore le dimissioni.

LEGGI ANCHE:

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA GERMANIA/ Quote, saranno gli Europei di Mbappé?

© RIPRODUZIONE RISERVATA