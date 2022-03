Eriksen torna in Nazionale/ “Sono stato fortunato. Sono felice e motivato”

Eriksen torna in Nazionale: “Sono felice e motivato”

Chirstian Eriksen torna a vestire la maglia della Nazionale, a nove mesi di distanza dall’arresto cardiaco durante la partita Danimarca–Finlandia di Euro 2020. La selezione del ct Kasper Hjulmand è già qualificata ai prossimi Mondiali 2022, e per prepararsi alla competizione che si disputerà il prossimo dicembre, scenderà in campo per giocare due gare amichevoli, contro Olanda e Serbia.

Il centrocampista, dopo essere tornato sul terreno di gioco con la maglia del Brentford, è stato convocato Hjulmand per prendere parte ai prossimi impegni della compagine danese. All’arrivo nel ritiro di Marbella, queste sono state le prime parole di Eriksen: “Sono molto felice, è passato tanto tempo e sono contento di essere tornato. Sono stato fortunato. Tutto va bene e posso giocare di nuovo, questo mi motiva ancor di più a tornare alla mia vecchia vita”.

Il ct della Danimarca su Eriksen: “È stato un grande momento”

Dopo l’arrivo nel ritiro della Danimarca, l’emozione di Christian Eriksen è stata evidente. Il centrocampista ex Inter, in merito alla convocazione del ct Kasper Hjulmand, ha dichiarato: “Non mi sarei mai presentato in Nazionale se non avessi saputo che sarei stato in grado di tornare senza che mi possa accadere qualcosa di brutto”. Eriksen, dopo l’impianto di un defibrillatore si è trasferito al Brentford, in Premier League.

Kasper Hjulmand ha accolto con soddisfazione il ritorno in Nazionale di Christian Eriksen, sottolineando la felicità di tutto lo staff nel ritrovare un calciatore così importante per la Danimarca. Il ct ha affermato: “Per noi è una sensazione forte, siamo molto felici di averlo qui. È stato un grande momento quando si è unito al gruppo”. Hjulmand, in merito all’impiego del centrocampista nei prossimi impegni, ha concluso: “È molto probabile che Christian parta dalla panchina contro l’Olanda, ma sarà disponibile al 100% nell’amichevole contro la Serbia”

