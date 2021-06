Eriksen, video malore: massaggio cardiaco in campo/ Ultime notizie: come sta. Web “è morto?”

Momenti di paura in Danimarca-Finlandia per Christian Eriksen. Quella che sembrava una bruttissima caduta per il calciatore danese nei minuti finali del primo tempo della partita degli Europei 2020 si è rivelata qualcosa di peggio. Il centrocampista dell’Inter è caduto improvvisamente a terra perdendo i sensi. Subito sono intervenuti i sanitari che hanno controllato la lingua e praticato a lungo un massaggio cardiaco. Dalle poche immagini che circolavano inizialmente non era chiara la dinamica, perché si vede Eriksen andare verso il pallone dopo una sponda con un compagno. Ed è in questo momento che si nota un movimento strano, perché Eriksen sembra proprio cadere nel momento in cui si avvicina al pallone. Una volta a terra è già privo di conoscenza. Dunque, sembra essere stato colto da un malore, peraltro di fronte ad uno stadio rimasto in silenzio. Scene surreali quelle che hanno ripreso le telecamere che non hanno indugiato sul calciatore nel rispetto del momento delicato. I compagni di squadra e gli avversari in lacrime, la moglie richiamata a bordo campo è scoppiata a piangere. Sul web la paura è altrettanto grande: molti tifosi subito dopo il malore si sono chiesti, vendendo le immagini, se sia morto. Altri addirittura hanno denunciato il fatto che sia stata modificata la pagina Wikipedia aggiungendo la data di morte. Episodi di cui avremmo fatto volentieri a meno.

MALORE ERIKSEN: “AVEVA OCCHI SBARRATI”

La partita Danimarca-Finlandia è stata quindi sospesa. “Improvvisamente Christian Eriksen si è accasciato in campo, ha avuto un malore. Pronti gli interventi dello staff della Danimarca, subito intervenuto in campo. Era qualcosa di serio”, ha ricostruito il giornalista di Sky. Paolo Condò ha aggiunto: “È caduto come se avesse perso i sensi”. Rianimato e soccorso in campo, è stato circondato dai giocatori che hanno costruito con i loro corpi una sorta di barriera per evitare che quei momenti fossero ripresi dalle telecamere. Poi è arrivata la barella su cui è stato adagiato per poi essere trasportato fuori dallo stadio. Ora non si può fare altro che sperare che Eriksen si riprenda e che, quindi, arrivano aggiornamenti positivi sulle sue condizioni di salute. “Lo sguardo era perso nel vuoto, aveva gli occhi sbarrati”, ha aggiunto l’inviato di Sky Sport Andrea Marinozzi in collegamento. Il match è ufficialmente sospeso, intanto è stato pubblicato uno scatto in cui si vede Eriksen sulla barella che sembra aver ripreso conoscenza mentre lo portano via.

Christian Eriksen left the stadium awake and breathing. Thank you God. pic.twitter.com/zt0oeAd5rv — Watch LFC (@Watch_LFC) June 12, 2021

