Erio canta London Calling dei The Clash a X Factor 2021/ Stupirà ancora? È tra i più apprezzati

Erio è uno dei concorrenti dei Live di X Factor 2021 più apprezzati dalla giuria e dal pubblico. Fabiano Franovich, questo il suo vero nome, appartiene al roster di Manuel Agnelli e fin dalle prime puntate ha stupito chiunque con le sue esibizioni. È, infatti, un artista a tutto tondo, che oltre al canto ama anche l’arte. Ciò si vede proprio nelle sue performance, mai banali. Il suo stile musicale è infatti particolare, quasi strampalato. È questo che lo rende d’altronde uno dei candidati favoriti alla vittoria del talent show.

In questo programma Erio è stato incoraggiato in più occasioni a essere se stesso e fare ciò che voleva, senza nessun limite. È così che ha accettato la sfida, finora senza deludere le aspettative. Prima con l’inedito “Amore Vero”, poi con le cover “Limit to your love” e “The greatest”. Questa sera, nella quarta puntata dei Live di X Factor 2021, canterà invece “London Calling” dei The Clash. Un grande classico della band punk inglese, che nel tempo ha definito canone estetico intramontabile. Il cantante del giudice Manuel Agnelli, tuttavia, è ormai abituato alle sfide estreme e non vede l’ora di cimentarsi anche in questa impresa. Le difficoltà non lo spaventano affatto. Il pubblico e la giuria non vedono l’ora di vedere come se la caverà.

X Factor 2021, Erio incanta Mika: “Non perdere mai la tua magia”

I complimenti ad Erio da parte dei quattro giudici finora sono stati sempre abbondanti. Il cantante trentacinquenne però è molto autocritico e umile: è consapevole di avere una voce fragile che deve proteggere e difendere. In passato ha ammesso di avere deciso di partecipare ad un talent show poiché si è sempre mosso in un ambiente indipendente: ha fatto dei dischi, di cui l’ultimo finanziato da lui stesso. Per il terzo non ha voluto spendere dei soldi suoi e quindi si è fermato, ma poco dopo ha trovato un’etichetta discografica che era interessata e lo ha spinto ad X Factor 2021. Con loro il matrimonio non si è concretizzata, ma gli è rimasta la voglia di provare e dunque eccolo qui, a conquistare tutti.

Nella scorsa puntata il cantante del roster di Manuel Agnelli si è esibito sulle note di “The greatest” di Lana Del Rey. Un’altra sorpresa da aggiungere al repertorio. I giudici sono sempre più convinti del suo talento. Emma ha ammesso: “Sei pericoloso, io non difendo il mio orticello, sono qui a dare umilmente un giudizio, nel tuo caso, e non voglio essere ripetitiva, continuo a vedere un grande interprete, un grande artista. Sono sincera, onesta e obiettiva”. Manuel Agnelli e Mika concordano definendolo un grande interprete. Mika sentenzia: “Non perdere mai la tua magia”. La sentenza dunque è netta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA