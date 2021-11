Erio, X Factor 2021/ Il favorito per la vittoria pronto a incantare con Bird Guhl

Erio si presenta con Bird Guhl al quinto live di X Factor 2021

Erio è pronto per dire ancora una volta la sua durante il quinto live di X Factor 2021. Manuel Agnelli gli ha assegnato Bird Guhl di Antony & The Johnsons un brano di sicuro non troppo facile da gestire e che ha delle vocalità in grado di muoversi tra l’acuto e il grave. Il ragazzo ha stupito anche per la sua grandissima capacità di dominare il palcoscenico dove ha dimostrato ampiamente di saper stare e dove si propone anche per raggiungere livelli sempre più alti. Ci sarà poi spazio anche per il suo nuovo inedito Fegato che i fan aspettano ancor di più dell’interpretazione che gli è stato assegnato. In questa edizione di fatto rimane lui il maggior indiziato per la vittoria finale di un talent show che in questa edizione ha di certo regalato dei colpi di scena con artisti veramente straordinari.

Erio canta London Calling dei The Clash a X Factor 2021/ Stupirà ancora? È tra i più apprezzati

Erio, la scintilla scocca con Elvis Presley

La giostra degli inediti è stata protagonista del quarto live di X Factor con Erio che si è messo in evidenza con Amore vero. Gli otto artisti che sono rimasti in gara, successivamente si sono esibiti con una cover scelta dal proprio giudice e in seguito c’è stato un ballottaggio tra i due concorrenti meno votati. Manuel Agnelli ha dato a Erio un pezzo dei The Clash, ovvero ‘London Calling’, una sfida davvero molto importante e piena di insidie. Tornando indietro possiamo dire che nel talent show il ragazzo è arrivato come ultimo partecipante nelle audizioni con i giudici che sono rimasti incantati per la sua interpretazione di Can’t help falling in Love di Elvis Presley.

Manuel gli ha dato una grande soddisfazione quando gli ha sottolineato che avrebbe voluto lavorare con lui e che è un’artista senza tempo, la sua arte arriva oltre la sua età. Ai Bootcamp si è esibito con un suo inedito in italiano, chiamato Amore Vero e Manuel ha avuto la conferma di portarlo nella terza e ultima selezione, ovvero gli Home Visit, portando Please, Please, Please, Let Me Get What I Want dei The Smiths. Erio, come immaginavamo, è entrato nel gruppo del giudice Manuel Agnelli, passando alla fase dei live.

Erio contraddistinto da uno stile particolare e unico

A X Factor 2021 Erio ha uno stile musicale melodico e dolce, mentre il suo outfit è molto particolare, ama truccarsi e indossare dilatatori alle orecchie. Lui stesso si è definito come una persona poliedrica e versatile. Sui social non riusciamo a capire se Erio sia fidanzato o meno, in quanto non è molto attivo, il suo profilo ha solo 9631 followers e ci sono pochissimi post. Il cantante livornese è molto legato a sua madre e la sua carriera musicale è iniziata molto presto. Erio ha capito da subito quale fosse la sua passione più grande, ma non tutti conoscono l’altro lato del suo cuore, è un illustratore, che ha eseguito la parte grafica del libro chiamato Black Music & drumming. Dopo che si è messo in contatto con delle etichette discografiche, tra le quali La Tempesta, che ha capito subito le sue grandi potenzialità, ha pubblicato due album. Il suo percorso artistico ha avuto inizio con la pittura, ma attraverso la musica il ragazzo ha poi capito di riuscire a esprimersi al meglio.

