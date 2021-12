Eritema pudico, cos’è la malattia di Chiara Francini/ Sintomi, cause e cura “Dolori…”

Eritema pudico è il nome della malattia di cui soffre Chiara Francini, ospite di “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone. Un problema di cui l’attrice ha già avuto modo di parlare ai microfoni del settimanale “Di Più”, asserendo che si tratta di una sindrome di cui soffrono molte persone: “Se mi trovo in una situazione imbarazzante, all’improvviso divento rossa, nel collo e poi sulle guance. Il medico mi ha spiegato che questo disturbo ha una origine emotiva e che non c’è molto da fare… Per fortuna, comunque, non mi capita sul lavoro, perché lì ho la situazione sotto controllo: recito. Semmai, mi capita nella mia vita privata”.

Negli anni, ha proseguito, “ho imparato a riconoscere le situazioni ‘critiche’ e magari le evito, oppure lascio che mi si infiammi la faccia. Sono fatta così, mica posso farci niente”. Una condizione con la quale è costretta a convivere sin dai tempi delle elementari, quando accusò forti dolori alla pancia, come ha spiegato a “Di Più”: “I miei genitori si preoccuparono non poco, perché non capivano che cosa avessi, se ci fosse qualcosa che non andasse a livello fisico. Arrivavo in classe e, in men che non si dica, mi piegavo in due dal dolore”.

CHIARA FRANCINI: “VOLEVO SEMPRE ESSERE LA PRIMA DELLA CLASSE”

Nel prosieguo del suo racconto circa l’eritema pudico, con cui convive praticamente da sempre, Chiara Francini ha spiegato che questo è legato all’ansia da prestazione: “Siccome volevo essere la prima della classe, perché così pensavo, sbagliando, i miei genitori sarebbero stati ancora più fieri di me, mi impegnavo più del dovuto e il mio fisico reagiva con questi dolori lancinanti”.

Peraltro, come ha recentemente confessato ai lettori de “La Stampa”, la donna, nonostante i numerosi ruoli ricoperti (attrice di teatro, cinema e televisione, scrittrice di romanzi, presentatrice in tv e nei festival), pensa di non essere mai all’altezza della situazione: “Io mi sento sempre totalmente inadeguata”, ha asserito.

