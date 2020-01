Erjona Suleimani, perchè ha divorziato da Blerim Dzemaili/ “Ecco come è finita”

La storia d’amore tra Erjona Sulejmani e Blerim Dzemaili è stato forte e passionale, dopo poco tempo si sono sposati, precisamente nel 2015. Il loro è stato matrimonio felice, i due hanno anche avuto un figlio che si chiama Luan, ma tutto poi è finito. Nel 2017 hanno annunciato il divorzio e dalle loro parole trapelava dell’amaro in bocca, soprattutto da parte del calciatore del Bologna. I veri motivi dietro la loro separazione non sono stati mai svelati ma oggi, a Rivelo, Erjona ha parlato di ciò che è successo veramente a Lorella Boccia. Da tutto il suo racconto, si evince che il motivo principale della fine del loro amore è stato la distanza e il lavoro di Dzemaili, ma i problemi sono iniziati tempo prima, quando lui si è dovuto trasferire da Napoli, dove ormai vivevano da tempo, a Istambul: “Quando siamo andati a Istambul io ero incinta e il rapporto si è inclinato. Ero sola, senza famiglia, senza affetti, lui era perennemente via. Lì è iniziata la crisi. Lui giustamente lavorava e non poteva stare con me. Lo vedevo solo un giorno perché aveva tre partite a settimana”

Ecco com’è finito il matrimonio tra Erjona Sulejmani e Blerim Dzemaili

Essere moglie di un calciatore non dev’essere facile e lo ha dimostrato anche il racconto di Erjona Sulejmani a Rivelo. Parlando della fine del suo matrimonio con Blerim Dzemaili, ha lasciato intendere che le continue trasferte non hanno fatto altro che danneggiare il loro rapporto. L’inizio della fine è stato a Istambul: “Succedeva di tutto: un po’ sei piena di emozioni per la gravidanza, un po’ hai cambiato totalmente vita, non avevo nessun amico lì. Mi sentivo sola, mi chiedevo se i soldi facevano la felicità e la risposta era no”. La solitudine non ha fatto bene a Erjona: “Ero sempre triste e quindi iniziai a farmi tante domande a cui non potevo dare risposta. Uno da fuori può dire: hai tutto non ti manca niente”. Finchè non ha deciso di tornare in italia: “Inziai a fare avanti e indietro, poi lo lasciai e mi fermai in Italia per 3 mesi. Poi tornai perché mi resi conto che un bambino cercato aveva bisogno di entrambi.

Erjona Sulejmani racconta il suo divorzio da Blerim Dzemaili

Dopo la prima separazione, Erjona Sulejmani ha provato a tornare da suo marito per il bene del figlio in arrivo: “Ci riprovai, lui mi è venuto incontro perché chiese di tornare in Italia”. Tutto sembrava ormai sistemato ma Poi di nuovo in Canada, quando Blerim Dzemaili è stato trasferito a Montreal. “Ho vissuto la mia gravidanza sola. Lui doveva lavorare. Lui è presente con il figlio è bravo come papà ma in quel periodo non era dalla mia parte”. Tutto quindi toglie ogni dubbio: “Non sono mai tradita da lui. Dopo il primo anno di separazione mi disse: “Vedi che non sono tutti uguali i calciatori?”. Non ho mai scoperto chat segrete”. Il rapporto tra loro due era già logorato da tempo: “Dopo l’europeo era geloso della mia popolarità perché tanti lavori che mi venivano proposti me li faceva rifiutare, mi faceva rifiutare tutto ciò che mi portava nel mondo dello spettacolo”. Dopo il divorzio, le ha vietato di usare il suo cognome e di parlare di cose che riguardano loro due: è stata una doccia fredda per la modella albanese: “Era molto arrabbiato perché avevo deciso di chiudere, non condivideva la scelta. Io però lo rispetterò visto che è il padre di nostro figlio. Agli inizi di una separazione c’è attrito ma ora siamo in una fase pacifica. Gli auguro di trovare l’amore e gli voglio bene ma non lo amo più. Spero lui faccia lo stesso verso di me”.



