Erjona Sulejmani, ex fidanzata Alessandro Basciano/ Lui: “Ci siamo lasciati 5 volte”

Erjona Sulejmani è stata fidanzata con Alessandro Basciano, da questa sera nuovo concorrente del Grande Fratello VIP. Fino alla scorsa estate, tra i due, le cose sembravano andare a gonfie vele, ma dopo poche settimane di vacanza la coppia è scoppiata. Non è ancora chiaro quale sia stato il vero motivo della rottura, ma ciò che è certo, almeno stando a quanto affermato da Alessandro Basciano, è che il loro rapporto sia sempre stato piuttosto movimentato ed infuocato.

“Erjona mi ha lasciato attraverso un messaggio sullo smartphone, senza avere la possibilità di confrontarci. Non ci siamo incontrati ed è stato brutto il modo in cui ci siamo lasciati, in quanto sicuramente un confronto avrebbe potuto aiutare”, le parole dell’ex corteggiatore di UeD durante un intervento su RTL 102.5.

Alessandro Basciano deluso da Erjona Sulejmani: “Mi ha mollato per messaggio”

“Da allora non ci siamo più sentiti, è arrivata solo qualche frecciatina sui social, non da parte mia.Ormai ci siamo lasciati. Non ne ho più parlato perché sono cose private…”, ha continuato Alessandro nel corso della sua intervista. “La storia è finita, nonostante sia stata una storia a parer mio veramente speciale. Negli ultimi 20 giorni ci siamo lasciati cinque volte. Lei poi ha deciso di fare questa scelta a inizio settembre e di dirci definitivamente addio”, ha aggiunto il fotomodello. Dunque, da alcuni mesi, i due sono tornati single. E chissà che Alessandro Basciano non trovi un nuovo amore proprio dentro la casa del Grande Fratello VIP.

