Erjona Sulejmani flirt con Alessandro Gentile/ “Un bacio? Siamo molto, molto amici..”

Alessandro Gentile e Erjona Sulejmani sono una coppia? In diversi se lo chiedono da quando i due sono stati visti insieme in diverse occasioni. La wag e il cestista effettivamente si frequentano, tanto che è lei stessa a confermarlo a Lorella Boccia nel corso della sua intervista al programma di Real Time, Rivelo. Il gossip risale al 2018 quando i due sono stati beccati insieme in atteggiamenti molto intimi, tanto che alcuni avevano già indicato quella Gentile una possibile nuova relazione dopo la separazione dal suo ex marito e calciatore del Bologna, Blerim Dzemaili. Dopo un anno si ritorna a parlare di Alessandro Gentile, che Erjona chiama molto carinamente “Ale”, lasciando intendere un rapporto che va oltre una semplice conoscenza.

Alessandro Gentile e Erjona Sulejmani: più di un’amicizia?

Lorella Boccia ha intervistato la wag per eccellenza, Erjona Sulejmani, che da due anni ormai è separata dall’ex marito e calciatore del Bologna, Blerim Dzemaili. Dopo il divorzio, la modella albanese ha dichiarato di non aver iniziato alcuna relazione seria con altri uomini, presa al 100% dal figlio Luan che cresce con l’aiuto del calciatore. Molti però non se la bevono, tra cui la stessa Boccia che quando si parla di relazioni dopo il divorzio, stenta a credere che la Sulejmani sia rimasta sempre single. Il discorso va a finire subito su Alessandro Gentile, cestista dell’Aquila Trento. I due sono stati beccati insieme diverse volte ma, secondo quanto detto da Erjona, non c’è più di un’amicizia: “Siamo amici, molto molto amici. Ma non siamo insieme”. La ballerina e conduttrice di Real Time non ci sta e quindi continua ad insistere, chiedendo se tra i due ci sia stato almeno un bacio. La modella inizia a ridere, lasciando intendere che qualcosa effettivamente c’è, però poi si ricompone: “Non c’è stato niente”. Sarà veramente così. Vedremo come si evolverà la storia nei prossimi mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA