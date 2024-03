ERKAN BEKTAS, CHI E’ ABDULKADIR DI TERRA AMARA?/ “Fidanzata? Non ho spazio per l’amore, c’è solo mio figlio”

Erkan Bektas, Abdulkadir di Terra Amara a Verissimo svela: “Non ho tempo per una fidanzata, c’è solo spazio per mio figlio”

Nella puntata di oggi di Verissimo è stato ospite in collegamento Erkan Bektas, cioè Abdulkadir di Terra Amara. L’attore però ha confessato a Silvia Toffanin che i suoi inizi sono stati tutt’altro che facile e, prima di diventare un attore, ha fatto mille lavori più umili su di cui ha confessato: “In Turchia c’è un detto, ‘fai tutto con amore’ ed io ho fatto con amore anche il cameriere ed il barista. Se fai tutto con amore è tutto più semplice”

FRANCESCO MOSER E CARLA MERZ, CHI SONO I GENITORI DI IGNAZIO MOSER/ Piange a Verissimo: "Mamma è la mia fonte

Spazio ha poi avuto la vita privata di Erkan Bektas, che non è fidanzato: “C’è sempre spazio per l’amore ma io non ho tempo per l’amore, voglio dire amo il mio lavoro e gli dedico molto tempo e poi sto molto tempo con mio figlio. Al momento non c’è nessuno nella mia vita ma la cosa più importante, per amare davvero, è riuscire a stare bene da soli. Questo è il segreto delle relazioni che funzionano. Se non hai fiducia in te stesso le relazioni non vanno bene.” E sul figlio l’attore di Terra Amara ha aggiunto: “Mi auguro che trovi la sua strada e stia bene.” (Agg. di Liliana Morreale)

QUANDO SI SPOSANO CECILIA RODRIGUEZ IGNAZIO MOSER?/ A Verissimo data del matrimonio e Belen Rodriguez...

Chi è Erkan Bektas, Abdulkadir di Terra Amara ospite a Verissimo

Erkan Bektas, l’attore che presta il volto al “cattivo” Abdulkadir di Terra Amara, è tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il programma di interviste campione d’ascolti condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Proseguono le interviste ai protagonisti e personaggi della soap turca campione d’ascolti e prossima al gran finale previsto per fine marzo. Conosciamo meglio l’attore turco e la sua vita privata. Classe 1972, Erkan è nato l’11 marzo ad Ankara, in Turchia, sotto il segno dei Pesci. Ha un fratello maggiore di nome Erdan e una sorella minore di nome Serap. La passione per la recitazione è nata in giovane età e nel giro di pochi anni è riuscito a farsi conoscere ed apprezzare in Turchia partecipando a diverse produzione. Una volta terminati gli studi al liceo, Erkan ha proseguito iscrivendosi alla Facoltà di lingue, storia e geografia presso l’Università di Ankara dove si laureato.

Virna Toppi chi è e il matrimonio con Nicola Del Freo/ "Mio marito? Innamorata subito quando l'ho visto!"

Non solo serie tv, ma anche tanto doppiaggio e teatro nella carriera di Bektas che ha raggiunto la grande fama e popolarità proprio grazie al ruolo di Abdulkadir nella serie tv Terra Amara. Abdulkadir Keskin è il cattivo della serie: negativo e spietato che vuole vendicarsi della famiglia Yaman a tutti i costi.

La vita privata di Erkan Bektas, Abdulkadir Keskin di Terra Amara

La fama di Erkan Bektas in Italia è scurente legata al personaggio di Abdulkadir Keskin, il cattivo di Terra Amara. Un personaggio complesso, ma sicuramente negativo che è pronto a tutto pur di vendicarsi della famiglia Yaman. In apparenza uomo d’affari, per diversi anni ha deciso di restare fuori dai giochi ma per un preciso motivo. Una volta tornato a Cukurova si allea con Hakan, anche lui pronto a distruggere Demir Yaman per vendicare sua sorella.

Un ruolo che gli calza a pennello! Per quanto concerne la vita privata sono davvero pochissime le informazioni su di lui. Questo che possiamo dirvi è che Erkan Bektaş in passato è stato sposato. Oggi è divorziato e ha un figlio di 15 anni di nome Umut Acar.











© RIPRODUZIONE RISERVATA