Erling Haaland al Borussia Dortmund/ Beffata la Juventus: contratto fino al 2024

Erling Haaland non giocherà nella Juventus la prossima stagione. A sorpresa poco fa è arrivato l’annuncio da parte del Borussia Dortmund, che ha infatti deciso di sottoscrivere la star della nazionale norvegese di proprietà del Red Bull di Salisburgo. L’ufficialità è stata data via social dalla società oronero, che ha pubblicato un bello scatto di Haaland mentre firma il contratto, e quindi la classica foto con la maglia in mano. Le cifre ufficiali non sono state ancora rese note ma agli austriaci andranno circa 20 milioni di euro, una cifra ben al di sotto del reale valore economico dello stesso calciatore (valutato circa 45 milioni di euro), ma derivante dalla clausola rescissoria che è valevole solo per questa sessione di calciomercato. Un vero e proprio colpo di scena alla luce delle recenti news che davano il ragazzo molto vicino ai bianconeri.

ERLING HAALAND AL BORUSSIA DORTMUND: NUMERI IMPRESSIONANTI IN QUESTA STAGIONE

Ma il Borussia Dortmund è stato bravissimo a lavorare sotto traccia, arrivando per primo sul giovane centravanti classe 2000. Il 19enne sta vivendo una stagione sensazionale, con 28 marcature in 22 partite, di cui otto in Champions League in sole sei apparizioni, numeri davvero impressionanti. Ora la nuova sfida per un ulteriore salto di qualità, convincere anche in oronero, dove troverà la concorrenza di altri giovani talenti d’attacco, a cominciare dalla stella Sancho, 19enne, arrivando fino al 23enne Julian Brandt. Haaland ha sottoscritto un contratto di quattro anni e mezzo, scadenza 30 giugno 2024, a cifre quasi sicuramente molto elevate. Oltre alla Vecchia Signora mezza Europa si era interessata all’impressionante attaccante finnico, comprese Milan, Manchester United e Lipsia, ma alla fine l’ha spuntata la compagine di Dortmund.

