Erling Haaland alla Juventus?/ Calciomercato: il bomber chiede 8 milioni, Raiola…

Erling Haaland alla Juventus, si può fare. Talento cristallino di proprietà Salisburgo, il classe 2000 ha raccolto 28 reti in 22 presenze tra Bundesliga austriaca, Champions League e OFB-Cup, attirando l’attenzione dei più importanti top club europei. Arrivato nel gennaio 2019 dal Molde per appena 5 milioni di euro, il bomber nato a Leeds è pronto per il salto di qualità. Sulle sue tracce ci sono numerosi top club, dal Manchester United al Liverpool, ma attenzione alla Vecchia Signora: Fabio Paratici è un suo grande ammiratore e Mino Raiola potrebbe avere un ruolo decisivo in sede di contrattazione. Come spiega Tuttosport, non sarà un’operazione economicamente semplice da gestire, soprattutto dal punto di vista dell’ingaggio: se per il cartellino potrebbero bastare i 30 milioni di euro previsti dalla clausola presente nel contratto di Haaland con il RBS, il calciatore avrebbe richiesto uno stipendio da top player. L’entourage del 19enne avrebbe infatti domandato 8 milioni di euro a stagione, cifra importante per un talento in erba come lui. Cosa farà la Juventus? Attesi aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni, i bianconeri sono pronti a piazzare il colpaccio…

© RIPRODUZIONE RISERVATA