Ermal Meta a Leonardo Lamacchia: “Eri il più bravo ad Amici”/ Lui: “Sei speciale”

Ermal Meta, dopo aver seguito da lontano l’avventura di Leonardo Lamacchia ad Amici 2021, ha rotto il silenzio dopo la sua eliminazione avvenuta al termine della seconda puntata del talent show di Maria De Filippi. Tra Leonardo Lamacchia ed Ermal Meta c’è una vera amicizia come si evince dalla foto che vedete in alto, scattata durante una vacanza tra amici. Il cantautore, reduce dal terzo posto al Festival di Sanremo 2021, non ha mai commentato la partecipazione di Leonardo ad Amici mentre era ancora in gara. Ermal non ha mai interferito con il percorso di Leonardo ad Amici e non l’ha fatto “perché non volevo che si dicesse che ti avessi raccomandato o quelle cattiverie che solitamente leggiamo dai tuttologi del web. Insomma non volevo che qualcuno avesse un motivo, seppure stupido, per odiarti. Questo perché ho guardato dentro al tuo cuore e ho visto la purezza che ha”.

LEONARDO LAMACCHIA RINGRAZIA ERMAL META

Ermal Meta, esattamente come Leonardo Lamacchia, ha fatto una lunga gavetta prima di conquistare il grande pubblico. Dopo aver visto le lacrime di Leonardo nella casetta di Amici 2021 dopo la sua eliminazione, il cantautore albanese ha deciso di scrivergli un messaggio che ha commosso tutti esortando l’amico a sognare ancora. “Ti ho visto piangere e non credevo che mi avrebbe fatto quell’effetto perché la mia spalla l’hai usata diverse volte per lo stesso scopo, ma questa è stata diversa. Ha un po’ spezzato anche me. So cosa significhi per te la musica e so quanta merda hai dovuto affrontare, ma so anche che non sei uno che si arrende facilmente. Un mio amico dice serve un sogno per sconfiggere un sognatore. Questo sogno ti ha sconfitto, ma tu ne puoi fare un altro e poi un altro e poi un altro ancora. Ci vediamo fuori amico mio”, ha aggiunto Ermal Meta che, per la prima volta da quando Leonardo è entrato ad Amici, ha deciso di rendere pubblico un messaggio che testimonia la loro amicizia. Leonardo, da parte sua, ha condiviso tra le storie del suo Instagram la stessa foto e sotto il post di Ermal ha risposto così: “Amico mio sei speciale. Ti voglio bene fratello”.

