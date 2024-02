Ermal Meta, chi è la fidanzata Chiara Sturdà/ “Non sogniamo il matrimonio”

Chiara Sturdà è la fidanzata di Ermal Meta: tutto sulla fidanzata del cantante

Chiara Sturdà è la fidanzata di Ermal Meta. Il cantante di origini albanese che ha vinto il Festival di Sanremo nel 2018 con Non mi avete fatto niente insieme a Fabrizio Moro, tornerà sul palco dell’Ariston per la serata delle Cover. Meta sarà al fianco di Maninni e i due riproporranno il celebre brano trionfatore all’Ariston nel 2018. Ma approfondiamo la vita privata di Ermal Meta. Il cantante è legato sentimentalmente alla fidanzata Chiara Sturdà. Una storia importante per il cantautore che è tornato ad amare dopo una lunga ed importante storia d’amore durata 10 anni e poi terminata con la ex compagna Silvia Notargiacomo.

Ma chi è Chiara Sturdà? Classe 1990, la razza è nata il 16 ottobre a Milano e lavora come agente e marketing manager per una società di consulenza per calciatori e calciatrici. La fidanzata di Ermal Meta è una donna molto discreta e riservata, anche se è presente su tutti i social, ma lontana dalle luci dello spettacolo. Proprio sul suo account Instagram si descrive come un amante “del cibo, dei viaggi e della gente che sorride”. Dopo aver conseguito una laurea, Chiarapresso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, in Economia e gestione aziendale, la fidanzata di Ermal Meta ha lavorato come stagista all’ospedale Fatebenefratelli, nella contabilità e gestione dei dati.

Ermal Meta e Chiara Sturdà, arriva il matrimonio?

Almeno per il momento il matrimonio non sembra rientrare nei piani di Ermal Meta e della fidanzata Chiara Sturdà. Una storia d’amore che i due vivono lontano dal clamore mediatico pur non disdegnando di pubblicare di tanto in tanto delle foto di coppia sui loro account social ufficiali. In particolare la coppia si è mostrata felice nei mesi scorsi nel corso di una vacanza in Grecia in compagnia di alcuni amici e parenti tra cui il fratello di lui, Rinald Meta, e Leonardo Lamacchia, ex allievo di Amici. Al momento la coppia non sembra avere in programma il matrimonio o in cantiere dei figli.

Proprio lo stesso Ermal Meta ha smentito la notizia di una gravidanza della compagnia confessando: “Non condivido il privato e a Chiara non importa apparire, si vergogna. Viviamo insieme a Milano, ma sono figlio di divorziati, non sogno il matrimonio”. Intanto per Meta arriva l’occasione di tornare sul palco del teatro Ariston al Festival di Sanremo. La sua ultima partecipazione è del 2021, dove Meta si è piazzato al terzo posto dietro i Maneskin e Fedez e Francesca Michielin.











