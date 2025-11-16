Ermal Meta e l'amore con Chiara Sturdà: "Ha salvato nostra figlia, il parto è stato duro"

Il cantante di origini albanesi sarà di nuovo ospite ad Amici su Canale Cinque, dove lo abbiamo già visto anche in passato. Per Ermal Meta gli ultimi anni sono stati ricchi di grandi avvenimenti, di liete notizie e di sorprese, oltre all’allargamento della famiglia. Con la fidanzata Chiara Sturdà, Ermal Meta ha infatti messo al mondo la piccola Fortuna, la figlia della coppia che è venuta al mondo nel giugno 2024.

Non sono molte le notizie riguardo a Chiara, che in passato aveva deciso di avviare la carriera di giornalista, arrivando a lavorare per emittenti nazionali come Sportitalia, oltre a occuparsi di contenuti social. Oggi lavora come agente sportiva in una società di consulenza per atleti, una donna ben presente nella vita di Ermal Meta e che non ha mai fatto mancare il suo supporto.

Ermal Meta e l’amore con Chiara Sturdà: “Parto difficile”

Il momento più atteso si è rivelato non privo di complicazioni per Ermal Meta e Chiara Sturdà, i due infatti hanno vissuto pagine speciali ma ricordano molto bene anche gli attimi di difficoltà e sofferenza:

“È stato un parto difficile. La prima cosa che ho fatto è suonarle una canzone mentre stava piangendo, ha smesso subito. Chiara è stata un’eroina, ha avuto una gravidanza difficile, ha salvato nostra figlia” ha raccontato il cantante e vincitore del Festival di Sanremo 2018 con Fabrizio Moro. Oltre alla musica, l’artista ha trovato però la felicità anche dal punto di vista sentimentale con la sua Chiara.

