Ermal Meta è legato alla compagna Chiara, una donna che lavora nel mondo sportivo. La loro storia d'amore è da favola.

Ermal Meta è sempre più innamorato della bellissima compagna di vita e madre di sua figlia. Ecco chi è e cosa fa.

Una voce incredibile e un impatto mediatico non indifferente. Il talento dell’artista è stato apprezzato sin da subito dal pubblico italiano, tanto che negli anni è riuscito a farsi conoscere sia per le sue capacità cantautorali che per la sua storia di vita. Originario dell’Albania, Ermal è arrivato a Bari nel 1994 su un traghetto, insieme alla mamma e alla sorella. In più occasioni ha infatti ricordato l’importanza dell’accoglienza di Bari nei confronti degli albanese che fuggivano dalla loro terra.

Con gli anni si è costruito non solo una carriera, ma anche una vita privata. Il cantante è legato a una donna che si chiama Chiara e che gli ha regalato la nascita della loro piccola.

Chi è la compagna di Ermal Meta

La donna che ha conquistato il cuore del cantante si chiama Chiara Sturdà, sempre molto riservata e con una carriera in ambito sportivo. Lei è infatti una professionista dello sport, nata nel 1990 a Milano e con un percorso lavorativo nel mondo del calcio. La giovane donna si è inoltre laureata presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, in Economia e gestione aziendale. In seguito ha iniziato a lavorare con delle esperienze da stagista nel campo della contabilità, in primis per l’Ospedale Fatebenefratelli. In seguito ha cambiato settore e ha iniziato ad operare in ambito sportivo.

Sturdà è infatti – dal 2018 – un volto di Bergamo Tv, dove è conosciuto come commentatrice sportiva. Ha inoltre approfondito la conoscenza sportiva grazie a un percorso di studi specifico. Chiara ha frequentato un workshop di Sport Italia in giornalismo sportivo e, oltre alle tante apparizioni televisive, lavora anche per la società Top Player Company, che si occupa di management sportivo e marketing.

La vita privata

Da anni fidanzata con Ermal Meta, è sempre stata molto riservata e ha preferito sin da subito restare distante dalle luci dei riflettori. Capita a volte che la coppia condivida informazioni sulla loro storia d’amore, pubblicando scatti che li ritraggono insieme. In occasione del suo 30esimo compleanno, il cantante ha scritto: “Sei nata 30 anni fa in questo giorno. Doveva esserci un gran sole quel giorno”. Meta ha inoltre dichiarato in qualche intervista: “Non condivido il privato e a Chiara non importa apparire, si vergogna. Viviamo insieme a Milano, ma sono figlio di divorziati, non sogno il matrimonio”. La coppia ha inoltre acquistato un’altra casa a Bari, in Puglia.

