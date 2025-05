Ermal Meta è tra i conduttori del Concerto Primo Maggio che per l’edizione 2025 torna nella storica cornice di Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. L’evento, promosso da Cgil, Cisl e Uil, quest’anno vede accanto al popolare cantautore di origini albanesi anche: le cantanti Noemi e BigMama. Non solo, sul palcoscenico spazio anche alla quota social con la presenza di Vincenzo Schettini, fisico e divulgatore scientifico famoso sui social per La Fisica che ci piace.

Dopo il successo dello scorso anno, Ermal Meta torna alla conduzione del Concertone del 1 Maggio 2025. Una bella occasione per il cantante di presentare il nuovo singolo “Ferma gli Orologi”, una canzone che suona come un inno al tempo. “Corriamo senza nemmeno rendercene conto verso la vita, lontano da essa” – sono le parole di Ermal. Non solo, il cantante ha aggiunto: “è un pendolo costante che non smette mai di oscillare. Si può fermare il tempo in un attimo perfetto, in un giorno perfetto? È quello che mi sono chiesto e ne è nata una canzone”.

Ermal Meta da Sanremo al successo con Vietato Morire

La carriera di Ermal Meta è indubbiamente legata al Festival di Sanremo dove il suo talento è sbocciato, ma anche esploso. Nel 2016, infatti, il cantante partecipava in gara tra le Nuove Proposte accanto a Irama, Francesco Gabbani e Mahmood e a distanza di pochi anni è diventato uno dei cantautori più apprezzati da critica e pubblico. Proprio Ermal ripensando a quel primo Sanremo ha detto: “ne sono orgoglioso, cercavo solo di trovare la strada giusta per portare alla gente la mia musica”.

Infine sul Concerto del Primo Maggio che torna a condurre per il secondo anno di seguito ha detto: “sono orgoglioso che gli organizzatori ci abbiano rinnovato la fiducia a me, Noemi e BigMam. Speriamo solo che il cielo non ci mandi ancora pioggia!”.

