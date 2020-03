Ermal Meta, diretta concerto Instagram/ Video: “suonerò per voi, vi abbraccio”

Ermal Meta è pronto a deliziare i fans con la sua musica con un concerto in diretta su Instagram. Il cantautore, con un post sui social, ha annunciato la sua iniziativa dando appuntatamento a tutti i suoi followers alle 18.30 di oggi, venerdì 13 marzo. “Alle 18.30 suonerò per voi. Vi abbraccio”, scrive su Instagram Ermal Meta aderendo all’iniziativa #Iosuonodacasa a cui hanno aderito tanti altri artisti. Dopo Gianna Nannini e Gigi D’Alessio, infatti, sono davvero tanti gli artisti che stanno facendo compagnia ai fans a casa attraverso delle dirette musicali. Oggi, oltre ad Ermal Meta, infatti, saranno in diretta anche Enrico Nigiotti alle 18 e Marco Masini alle 21. Domani, sabato 14 marzo, invece, toccherà ai Modà e domenica 15 marzo, alle 18, a Fabrizio Moro.

Ermal Meta, concerto in diretta su Instagram: “finirà bene”

Quello di Ermal Meta e di tutti gli artisti italiani che hanno aderito all’iniziativa #Iosuonodacasa è un modo per esorcizzare la paura che, in questo periodo, dilaga su tutto il territorio nazionale per l’emergenza coronavirus. Prima del concerto di oggi, Meta aveva già regalato una diretta ai fans suonando per loro una canzone inedita dal titolo “Finirà bene”. “ Il momento è quello che sappiamo, quindi la cosa migliore adesso è seguire le disposizioni che ci sono state date: restare a casa il più possibile, ridurre la socialità” -. ha detto ai fans. “Sono a Milano e anch’io, come tutti gli altri, almeno me lo auguro, rispetteremo, rispetterò in primis, le disposizioni del Governo”, ha aggiunto ringraziando tutti i medici, gli infermieri e il personale sanitario che stanno affrontando sul campo l’emergenza sanitaria. “Sono sicuro che finirà bene”, ha concluso.

