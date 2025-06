Verissimo e il dramma sfiorato per la figlia Fortuna: “Avuto un grave problema”

C’è stato spazio anche per la lunga intervista ad Ermal Meta nella puntata di questo sabato 7 giugno 2024 di Verissimo. Il cantautore da poco è diventato papà della piccola Fortuna che in sette mesi ha stravolto completamente la sua vita e quella della compagna Chiara Sturdà portando gioia e felicità. Tuttavia durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, il cantautore ha confessato che si è sfiorato il dramma, durante la gravidanza c’è stato un serio problema che avrebbe potuto avere serie conseguenze se la sua compagna non se ne fosse accorta subito.

Scendendo nel dettaglio, infatti, sul suo dramma sfiorato con la figlia Fortuna, Ermal Meta a Verissimo ha confessato: “Chiara la mia compagna è stata un’eroina perché ha salvato nostra figlia.” E subito dopo ha aggiunto che non dorme da mesi perché la gravidanza è stata difficile e lei era sempre all’erta e proprio grazie a questa estrema attenzione si è accorta che c’era qualcosa che non andava. “Si è accorta che stava accadendo qualcosa che non doveva accadere, un problema grave di cui se avesse dormito non si sarebbe accorta.” ha concluso Ermal Meta.

Ermal Meta e la rivelazione sulla figlia Fortuna e sulla compagna Chiara Sturdà: “Le ha salvato la vita”

Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin riproposta oggi a Verissimo-Le storie, Ermal Meta ha confessato che è stata proprio la compagna Chiara Sturdà a salvare la vita della figlia Fortuna. Mentre su che tipo di padre è, il cantautore ha confessato che il mestiere di genitore lo si impara guardando in proprio e lui questo non ha potuto farlo e per questo si è ispirato alla madre che è un suo punto di riferimento ed il faro della sua vita. “Io mi sento sempre vigile e forse penso troppo, sto troppo tempo a pensare a cosa che non possono andare bene ma anche cose stupide ed assurde…però ecco tutto quello che succederà, succederà a prescindere dall’essere vigile e lo affronto ogni giorno con gioia.” ha confessato il cantautore.