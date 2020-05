Ermal Meta/ Il riscatto dopo il flop con Fabrizio Moro all’Eurovision (Europe Shine a light)

Pubblicità

Ermal Meta sarà tra i protagonisti dell’Europe Shine a Light. Vincitore con Fabrizio Moro del Festival di Sanremo 2018 con ”Non mi avete fatto niente’‘, il cantante di origine albanese è pronto ad emozionare il pubblico di tutta Europa, costretto dal Covid ad assistere all’evento da casa tramite televisione, smartphone, tablet o pc. Ermal Meta, dopo il successo del Festival e la pubblicazione di molti altri singoli di successo, vorrà sicuramente riscattare pur non essendo in gara la non bella figura fatta durante l’Eurovision 2018. In quell’occasione infatti, il duo con Fabrizio Moro che ha rappresentato il tricolore italiano in Europa ha fatto fiasco, piazzandosi all’ultimo posto tra i ventisei artisti in gara. Malgrado il tema toccante, ovvero gli attentati terroristici che hanno sconvolto l’Europa negli anni duemiladieci, la canzone presentata da Ermal Meta e Moro non ha convinto.

Ermal Meta, l’accusa di plagio

A incidere in maniera negativa sulla performance di Ermal Meta all’Eurovision furono probabilmente le polemiche derivanti dall’accusa di plagio che investirono il singolo. Durante la prima serata del Dopofestival infatti, dalla platea dei giornalisti fu fatto presente che la melodia della canzone ”Non mi avete fatto niente” fosse identica a quella del singolo ”Silenzio” del duo Ambra Calvani e Gabriele De Pascali, che si era presentato senza successo a Sanremo Giovani. Questo portò ad una parziale sospensione di Ermal Meta e Fabrizio Moro, che mandarono sul palco Renzo Rubino al loro posto nella terza serata del Festival. Questo permise alla commissione del Festival di indagare sull’accaduto, accertando che il brano per quanto presentasse degli stralci identici a quella canzone, fosse pienamente in regola per prendere parte alla competizione. Questo ha in qualche modo aiutato il duo Ermal-Moro a far conoscere la canzone, al punto che poi sono stati premiati con la Palma più prestigiosa della canzone italiana.

Altri singoli di successo, ma…

Ermal Meta ha saputo però mettersi alle spalle tutto, sfornando altri singoli di successo per poi prendersi un anno sabbatico lontano dalle scene e lavorare al suo nuovo album. L’uscita di quest’ultimo era prevista per la Primavera del 2020 in concomitanza con l’annuncio di un tour in Italia. La questione Coronavirus ha però probabilmente fatto slittare la pubblicazione dell’album – e di conseguenza la cancellazione delle date dell’artista – nei mesi successivi. Della vita privata di Ermal si sa parecchio, pur essendo un artista che raramente finisce al centro della scena per questioni clamorose. Durante la sua quarantena ci ha infatti tenuto informati sulle sue condizioni tramite il profilo Instagram, dove è comparso in più di un’occasione. A scatenare le voci su di una sua nuova relazione dopo la fine del fidanzamento con Silvia Notargiacomo ci ha pensato l’artista stesso, pubblicando la foto di una bella ragazza dai capelli scuri e la didascalia ”La mia quarantena”. Sull’identità della ragazza però si sa ancora ben poco.

Video, “Finirà bene” di Ermal Meta





