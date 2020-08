Ermal Meta / Il tenero scatto con la sua ‘diva’…

Dopo l’annuncio del rinvio dei concerti live, ecco una piacevole consolazione per Ermal Meta e i suoi fan. Questa sera, lunedì 3 agosto, il cantante figura tra gli ospiti di Battiti Live 2020. Atteso il duetto con Bugo, con il brano ‘Mi Manca’, il cui video segna anche l’inaspettata presenza di Ambra Angiolini. Grande curiosità dunque attorno alla coppia, ma soprattutto il desiderio di rivedere all’opera Ermal Meta. Negli ultimi giorni il cantautore, compositore e polistrumentista albanese naturalizzato italiano è stato protagonista sui social, con la tenera foto al mare postata insieme alla nipote. La sua “diva”, gli ha permesso di far schizzare verso l’alto i like, i cuori e i consensi social. Gli scatti ritraggono un Ermal Meta spensierato, in spiaggia, mentre porta con sé la piccola in braccio. Semplici momenti di gioia e felicità che hanno colpito al cuore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ermal Meta (@ermalmetamusic) in data: 27 Lug 2020 alle ore 7:25 PDT

Ermal Meta, sempre seguitissimo sui social: i fan non vedono l’ora di riabbracciarlo

I fan non vedono l’ora di riabbracciare Ermal Meta. Metaforicamente, si intende. Visto che al Battiti Live, nonostante la presenza in versione del pubblico (in versione ridotta), saranno rigidissime le norme di distanziamento. Intanto il popolo dei social ha fatto sentire il proprio affetto al cantante, prendendo d’assalto i suoi account ufficiali dopo lo scatto con la nipotina. Numeri come sempre da capogiro: quasi 40 mila like su Instagram in poche ore, con il mi piace speciale di Laura Pausini. Circa 15.000 i like su Facebook poco dopo la pubblicazione, ma anche quella che sembra essere una piccola anticipazione, postata su Twitter, relativa al suo futuro. Ermal con la chitarra, accompagnato da un violoncellista, in una location stupenda scrive: “Eppure, succede”. I suoi fan sono convinti che qualcosa stia bollendo in pentola.

