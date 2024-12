Sin da giovanissimo Ermal Meta ha manifestato la sua grande passione per la musica e con il suo incredibile talento ha conquistato non poco successo nel corso della sua carriera. Moltissimi sono i fan che amano i suoi brani e che lo sostengono quotidianamente, non tutti però conoscono la sua difficile infanza e la sofferenza che ha dovuto affrontare. Il noto cantante è nato in Albania, a Fier, insieme alla madre e ai suoi fratelli si è però trasferito in Italia quando aveva 13 anni per sfuggire da una sistuazione familiare molto complessa.

In più occasioni Ermal Meta ha fatto sapere che il padre era una persona molto violenta, grazie al consiglio di uno sconosicuto la madre trovò il coraggio di scappare da lui e portò con sé anche i suoi figli. La donna era primo violino dell’orchestra di Fier, è stata proprio lei a spingere il cantante ad assecondare la sua passione per la musica, iniziò infatti a suonare il pianoforte quando aveva 16 anni. Ospite a Le Iene ha raccontato che la vita della sua famiglia ha avuto uno svolta quando hanno preso le distanze dal padre e si sono trasferiti a Bari. Un uomo che la madre non conosceva e che non ha più rivisto le ha procurato dei passaporti falsi, a detta sua due atti di gentilezza hanno salvato quattro vite.

Ermal Meta non ha più rivisto il padre: il loro difficile rapporto lo ha segnato

L’infanzia di Ermal Meta a causa del comportamento violento del padre è stata molto difficile, in una passata ospitata a Verissimo ha fatto sapere di non averlo più rivisto. Alla conduttrice aveva rivelato che l’uomo è uscito dalla sua vita nel 1990 ma era assente anche quando c’era, a detta sua non si parlavano nemmeno quando era in casa. Il loro difficile rapporto lo ha non poco segnato, ne ha parlato anche in molte sue canzoni. Col tempo però è riuscito a lasciarsi alle spalle i traumi del passato, nonostante siano momenti molto dolorosi che non dimentica.

Oltre al successo conquistato nel mondo della musica il noto cantante oggi è molto felice anche nella sua sfera personale. Ermal Meta è sempre stato molto riservato, infatti ha sempre preferito tenere lontana dai riflettori la sua vita sentimentale, è però noto che da anni è legato sentimentalmente a Chiara Sturdà. Dal loro amore lo scorso giugno è nata Fortuna Marie, è stato lui stesso a condividere l’immensa gioia per la nascita della figlia sui social con i suoi affezionati follower.