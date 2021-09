Ermal Meta/ “La musica è qualcosa che costruisci nell’aria”

Ermal Meta è tra i giurati della nuova edizione del Festival di Castrocaro 2021 in onda su Rai2. Intanto il cantautore è tornato dal vivo con una serie di concerti che lo vedranno protagonista all’interno del Teatro Antico di Taormina. Alla vigilia del concerto, l’artista si è raccontato ai microfoni di Rgs confessato: “i live ci sono mancati tanto sul serio, tutto quello che prepariamo acquisisce un senso soltanto se lo portiamo sul palco. So soltanto che sarà un live energico, il resto lo farà il pubblico”. Dopo un lungo stop di quasi due, causa pandemia da Coronavirus, l’artista di “Un milione di cosa da dirti” torna dal vivo per presentare l’ultimo album di inediti “Tribù Urbana”. Un disco importante nato proprio per essere portato in giro per i palcoscenici: “è stato concepito proprio per i live, per essere eseguito su un palco, lo abbiamo pensato ma aspettiamo ancora di testarlo, finalmente. E partiremo proprio dal singolo che apre l’album”.

Chiara Sturdà, fidanzata Ermal Meta/ La dedica social: "irradi il mondo di bellezza"

Il singolo che apre il disco si chiamo “Uno”, una canzone a cui l’artista è molto legato: “è una canzone sull’inclusività, che parla della voglia di abbattere barriere, quelle più difficile da gettare giù. Ma “Uno” è anche un pezzo fatto di gioia, che coinvolge sette persone che suonano e costruiscono insieme lo stesso vestito, sulle voci che si sollevano all’unisono, quelle del coro del dipartimento pop/rock del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano”.

Ermal Meta "Afghanistan invaso, illuso e tradito: vergogna"/ "Zitto, parla di musica"

Ermal Meta, il nuovo singolo dopo “Un milione di cose da dirti”

Una carriera ricca di successi quella di Ermal Meta che ha incrociato il percosso di tantissimi artisti e colleghi. “Mi fa un gran piacere aver contribuito a percorsi dei miei colleghi, e aver ottenuto io tanto. La musica è qualcosa che costruisci nell’aria” – ha dichiarato il cantautore che parlando proprio di una delle sue collaborazioni ha fatto il nome di Elisa con cui ha duettato sulle note di “Piccola Anima: “mi rende particolarmente felice: sono tutte persone che non fanno cose se non le apprezzano”.

Ermal Meta/ “Normalità è diventata qualcosa di straordinario, non ce la faccio più..”

Intanto Ermal Meta si gode il successo del nuovo album “Tribù Urbana” dopo il terzo posto al Festival di Sanremo con il brano “Un milione di cose da dirti” vincitore anche del Premio Bigazzi e certificato Disco d’oro per le vendite.



© RIPRODUZIONE RISERVATA