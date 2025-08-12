Chiara Sturdà, chi è la compagna di Ermal Meta e la madre della figlia Fortuna: la coppia è pronta ad accogliere altre due "figlie", l'annuncio inaspettato

Ermal Meta è sentimentalmente rinato da quando nella sua vita c’è la compagna Chiara Sturdà, diventata madre della sua prima figlia Fortuna. In una bella intervista a Verissimo, il cantante italo albanese ha ripercorso le tappe che lo hanno portato alla genitorialità con Chiara, rivelando anche i tanti dubbi che lo assillavano prima di abbracciare Fortuna. “Quando è nata l’ho vista così piccola e indifesa…”, ha ricordato ancora intenerito e commosso il cantante. Che spiazza tutti quando rivela di avere già altre due figlie con Chiara, ovvero due ragazze che si trovano attualmente in un orfanotrofio in Albania.

“Le avremo con noi a breve”, ha annunciato felice e soddisfatto. Una bella storia che evidenzia la sensibilità, la grandezza e la generosità d’animo dell’artista italo albanese. “Quando le abbiamo conosciute avevano anni, ma, non essendo sposati, non potevamo adottarle”, ha spiegato Ermal Meta.

“Un’estate, mi sono reso conto che non avrei potuto più fare a meno di loro…”, il racconto di Ermal in merito all’incontro con le due ragazze. Due giovani donne con storie drammatiche alle spalle, pronte a godersi appieno l’amore che Ermal e Chiara daranno loro. “Abbiamo già sistemato le stanze. C’è tanto amore che le aspetta”, ha raccontato felice e soddisfatto l’artista italo albanese. Dunque, la famiglia si allarga.

Chiara Sturdà ed Ermal Meta non vedono l’ora di poter abbracciare le due ragazze, che conosceranno meglio anche la piccola Fortuna, la “sorellina” piccola di casa. Una storia, quella tra Ermal e le due ragazze, che ha fatto il giro del web e che emozionato moltissimo il pubblico del cantante. E’ un momento felicissimo per Metà e la sua fidanzata Chiara.

