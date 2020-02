Ermal Meta/ Ospite al serale: sorpresa in arrivo per i fan? (Amici 2020)

Dopo un periodo di assenza dalle trasmissioni televisive, ad eccezione di Una Storia da Cantare di Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri, Ermal Meta torna su Canale 5 come ospite della prima serata del Serale di Amici 2020. Il cantante di origini albanesi è di casa ad Amici, visto che nel 2018 è stato uno dei giudici della trasmissione. Per la scorsa edizione si è dovuto prendere una pausa, dovuta al fatto che si stava concentrando sul tour in giro per l’Italia. Di recente però è tornato sulla scena musicale, annunciando le date del prossimo tour nel 2020 e promettendo nuova musica ai suoi fan. Gira voce che nel corso della prima puntata del serale di Amici farà una sorpresa a tutti. Si tratta del primo singolo del nuovo album?

Ermal Meta presenterà il suo primo singolo ad Amici 2020?

Ermal Meta farà una sorpresa ai suoi fan nel corso della prima serata del Serale di Amici 2020? Molti fan sperano di sì e incrociano le dita per un nuovo singolo. Il cantante originario dell’Albania ha condiviso diversi scatti sui social in cui ha raccontato di essere alle prese con della nuova musica. Si tratta quindi di un nuovo album alle porte ma ancora non si sa quando uscirà. Le uniche informazioni uscite a riguardo sono relative al primo singolo, che dovrebbe uscire in primavera. È probabile quindi che la rivelazione della prima serata non sia una canzone ma il titolo dell’album con la tracklist. Per ora si tratta solo di supposizioni, visto che Ermal Meta non si è lasciato sfuggire ulteriori dettagli sulla questione. Su Instagram ha però lasciato qualche indizio: “Ho iniziato a registrare. Ancora un po’ di pazienza e ci rivedremo. Non sono molto presente sui social, lo so, ma preferisco investire tutte le mie energie in studio, d’altronde non posso fare entrambe le cose, sono mono tasking. A presto ragazzi, vi porterò nuova musica”. La maggior parte dei Lupi di Ermal, così si fanno chiamare i suoi fan, spera però possa essere un’ottima occasione per scoprire cosa bolle in pentola.

