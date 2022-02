Ermal Meta positivo al Covid/ “Nonostante terza dose sono stato male”

Giornate difficili per Ermal Meta. Come annunciato in un post pubblicato su Instagram, il cantante albanese ha contratto il Covid-19 e, nonostante le tre dosi di vaccino, ha avuto sintomi parecchi pesanti. Ora fortunatamente l’artista 41enne sta bene ma ha voluto rassicurare tutti i suoi seguaci

«Ciao Ragazzi, scusate la mia assenza di questi giorni, ma nonostante le tre dosi di vaccino mi sono preso il covid e sono stato abbastanza male. Adesso sono in ripresa. Spero di ritornare in forma il prima possibile. Vi abbraccio, a presto»: questo il messaggio pubblicato da Ermal Meta. Tutto è bene ciò che finisce bene, ma il cantante ha ammesso di aver trascorso particolarmente duri a causa del virus.

ERMAL META, IL MESSAGGIO AI FAN

Tra gli esponenti più amati del pop italiano, Ermal Meta è pronto a tornare protagonista tra tour e concerti, come desiderato da migliaia di appassionati. Vincitore del Festival di Sanremo 2018 in coppia con Fabrizio Moro con il brano “Non mi avete fatto niente”, la voce di Fier era tornata all’Ariston nel 2021, collezionando un terzo posto.

Il peggio è passato per Ermal Meta, che si sta rimettendo in forze. L’obiettivo è quello di tornare al 100% il prima possibile, così da tornare a lavorare su nuovi progetti e preparare i prossimi appuntamenti con i fans. Tanti i messaggi di solidarietà e di vicinanza: da Giuliano Sangiorgi dei Negramaro a Francesco Renga, passando per Elena Sofia Ricci, tante persone hanno augurato un buon recupero all’artista. Qui di seguito il post pubblicato sui social

