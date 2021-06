Ermal Meta: “Stimo Sangiovanni e gli riconosco un gran talento”/ “Non ho mai…”

Ermal Meta fa chiarezza sul tweet “Vai di tutta la notte fino a settembre!” che aveva suscitato la reazione dei fans di Sangiovanni. Gli ammiratori di Sangiovanni, dopo aver letto il tweet di Meta, avevano pensato ad un riferimento al loro beniamino. Così, però, non è. Ermal Meta, infatti, non ha mai fatto riferimento ad un artista in particolare limitandosi a commentare il tema della notte trattato in molte canzoni estive. Il chiarimento è arrivato direttamente dal cantautore che, su Twitter, ha affrontato la questione con Claudia Rossi de Il Fatto Quotidiano di cui Meta, su Twitter, ha pubblicato un breve estratto. “Ciao Ermal, si tratta di un Magazine: alto e basso, cose serie ma anche prendersi poco sul serio (è tua la battuta giusto?). Abbiamo avuto il piacere di ospitarti per parlare del tuo disco. Come già detto prima, se ci spieghi cosa intendevi nel tweet ‘tutta la notte’ scriviamo”, ha cinguettato la giornalista a cui Meta ha risposto.

Ermal Meta: “Non ho mai nominato nessun artista”

Nessun tweet contro Sangiovanni da parte di Ermal Meta come spiega lui stesso in un tweet. “Non ho mai nominato nessun artista nè tanto meno Sangiovanni che stimo e a cui riconosco un gran talento” – scrive il cantautore. “Nella stagione estiva, gran parte delle canzone, tratta il tema della notte e la cosa mi faceva sorridere. Ho espresso questo pensiero con un tweet”, puntualizza Meta. Solo un fraintendimento, dunque, da parte dei fans di Sangiovanni che ha ottenuto anche la stima di uno dei più grandi cantautori del momento come Ermal Meta.

