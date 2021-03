Ermal Meta, “Un milione di cose da dirti”/ Vittoria bis in arrivo? (Sanremo 2021)

Ermal Meta in gara al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Un milione di cose da dirti” pronto a bissare il successo del 2018? Il cantautore di origini albanesi punta alla seconda vittoria alla kermesse italiana con una ballad emozionante che ha conquistato critica e pubblico. Definito il “golden boy” di Sanremo, Meta si conferma uno degli autori più talentuosi della musica italiana capace con le sue canzoni di raggiungere il cuore del pubblico. Le prime esibizioni a Sanremo 2021 non sono state da meno: il cantante, infatti, ha curato tutto nei minimi dettagli. A cominciare dal look griffato Dolce & Gabbana con una giacca che è stata tra le più ricercate sul web.

Si tratta di una giacca Sicilia tuxedo in paillette oro con revers a lancia bordati in faille nero super elegante che ha conquistato tutti. A completare il look dei pantaloni neri in tela di lana e degli stivaletti in pelle nera spazzolata che potrebbero rivelarsi il capo “must to have” della stagione primavera-estate. A parte il look, Ermal ha fatto centro nel cuore degli ascoltatori con il suo brano che si candida alla vittoria finale.

Ermal Meta vittoria bis a Sanremo 2021 con “Un milione di cose da dirti”?

Ermal Meta con “Un milione di cose da dirti” punta al primo posto di Sanremo 2021? Sembrerebbe proprio di si e al momento i numeri sono dalla sua parte: il cantautore, infatti, ha conquistato il primo posto nella classifica generale della seconda serata e altrettanto nella serata cover-duetti dove ha brillato con una straordinaria interpretazione omaggio di “Caruso” di Lucio Dalla.

Un momento davvero emozionante che ha coinvolto tutti e che è risultato il più votato della serata dalla giuria dell’orchestra. La sua “Caruso”, infatti, ha conquistato la vetta della classifica generale della terza serata di cover, ma Ermal è anche primo in classifica in quella generale. Tutto lascia presagire un trionfo per il cantautore che ricordiamo tre anni fa ha trionfato con “Non ci avete fatto niente” in coppia con Fabrizio Moro.

