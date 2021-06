Ermal Meta: “Vai di tutta la notte fino a settembre!”/ Fan di Sangiovanni furiosi e..

Ermal Meta scatena la reazione dei fans di Sangiovanni con un solo tweet. Il cantautore, molto presente su twitter, ha comunciato ai propri followers di aver notato la presenza della frase “tutta la notte” in molte canzoni destinate a diventare dei tormentoni estivi. Una frase quella di Ermal Meta che ha scatenato i fans di Sangiovanni che hanno visto nelle parole del cantautore una “frecciatina” al loro beniamino. Uno dei brani di Sangiovanni si chiama “Tutta la notte” e il tweet di Ermal Meta ha scatenato gli ammiratori del cantante di Amici che, su Twitter, hanno attaccato l’autore di Vietato morire. “Wow che dramma!! Sono solo io a sentire “tutta la notte” nel 50% delle canzoni estive? Se sono l’unico allora chiedo venia. E vai di “tutta la notte” fino a settembre!”, ha cinguettato Meta non immaginando la reazione delle varie fanpage di Sangiovanni.

Ermal Meta e la polemica con i fans di Sangiovanni

I fans di Sangiovanni hanno preso di mira Ermal Meta commentando il suo tweet e difendendo la musica di Sangiovanni. Altri utenti si sono schierati dalla parte di Meta e c’è chi addirittura ha paragonato le due carriera. Di fronte alla polemica scatenata sui social, Meta ha risposto con ironia. “Sappiate che mi state facendo ridere assai. Aiuto! Cerco di smettere di ridere. Giuro su Dio che non ho bevuto. Non serve quando hai Twitter. Sono responsabile di quello che dico io, non di quello che capite voi. È sempre bello disagiare insieme. Buona giornata belli miei. Vi voglio bene!”

Wow che dramma!! Sono solo io a sentire “tutta la notte” nel 50% delle canzoni estive? Se sono l’unico allora chiedo venia! 🥸🍕😂 — Ermal Meta (@MetaErmal) June 10, 2021

Non Ermal che ha una carriera invidiabile, festival di Sanremo concluso sempre con ottimi risultati, Eurovision con Fabrizio Moro dove arrivano quinti, aggiungiamoci che scrive canzoni da brividi. E poi mi tocca leggere “Sangiovanni in un anno ha fatto più di te” ma tacete. — Val🌻 (@_sheisalady) June 10, 2021

In questo drama, le mie preferite sono alcune fan di Aka e Tancredi che danno ragione a lui e torto a noi. Peccato che se avesse scritto riferimenti a loro magicamente non sarebbe stato più legittimo il parere di Ermal, ma siccome è Sangiovanni allora tutto okay — to be honest, idk (@ssoselftisfied) June 10, 2021





