Ermanno Corbella, ex regista di Pomeriggio 5: “Non sono stato licenziato”/ “C’è insoddisfazione, però…”

Pomeriggio 5, avvio “polemico” per Myrta Merlino: Ermanno Corbella rompe il silenzio

La nuova stagione di Pomeriggio 5, impreziosita dal debutto di Myrta Merlino alla condizione, dopo le prime puntate sembra essere già motivo di discussione in rete. In particolare, a tenere banco – come riporta TvBlog – è il presunto licenziamento di Ermanno Corbella; regista 68enne che dopo la prima puntata del programma sarebbe stato appunto sollevato dall’incarico. In un’intervista rilasciata proprio al portale, il diretto interessato ha deciso di chiarire la situazione in merito al retroscena sul licenziamento.

“Non è vero che sono stato licenziato, è stato deciso concordemente con Mediaset di non proseguire il rapporto di lavoro, il contratto firmato era per tutta questa stagione”. Inizia così la ricostruzione dei fatti da parte di Ermanno Corbella, in riferimento alla notizia di un suo licenziamento dopo la prima puntata di Pomeriggio 5 con Myrta Merlino alla conduzione. “Se non è piaciuta la regia? Esistono ragioni di fondo, verranno analizzate, non da me. Comunque non è questo il momento di farlo”.

Ermanno Corbella, anche l’agente commenta la vicenda del presunto licenziamento da Pomeriggio 5

Proseguendo nell’intervista rilasciata a TvBlog, Ermanno Corbella ha anche sottolineato come nulla di quanto accaduto sia riconducibile al rapporto con Myrta Merlino. Con la nuova conduttrice di Pomeriggio 5, il regista ha avuto modo di lavorare anche durante il suo percorso a La7. “Con lei ci ho parlato; non è la motivazione di quanto accaduto. Se è colpa del gobbo in vista? Fa parte degli errori di una diretta; abbiamo provato molto poco per ragioni contingenti”.

Incalzato su un eventuale contenzioso legale con Mediaset, Ermanno Corbella ha suggerito di contattare il proprio agente, Duilio Simonelli. Quest’ultimo, prontamente interpellato da TvBlog, ha svelato: “Quando si decide concordemente di non andare avanti c’è insoddisfazione da parte del regista ed evidentemente anche della rete. In questo momento non è possibile entrare nei dettagli, non vogliamo fare polemica”. Proseguendo, l’agente dell’ormai ex regista di Pomeriggio 5 ha aggiunto: “Al momento non c’è un contenzioso legale con Mediaset. Se è stato collocato altrove? No, e non era neanche nei suoi interessi; prima di lavorare ad un altro programma tv credo passerà del tempo”. Infine, Duilio Simonelli conclude sul rapporto di Ermanno Corbella con Myrta Merlino: “Rapporto incrinato? No, è sempre quello di prima”.

