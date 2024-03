Ermanno e Valentina Taviani, chi sono i figli di Paolo Taviani/ Vita privata top secret

Ermanno e Valentina: chi sono i figli di Paolo Taviani

La scomparsa di Paolo Taviani, il regista scomparso a 92 anni dopo una breve malattia, ha lasciato un vuoto incolmabile non solo nel cinema italiano, ma soprattutto nel cuore della sua famiglia. Il regista si è spento avendo accanto la moglie Lina Nerli Taviani, costumista che, esattamente come il marito, ha avuto una brillante carriera, e i figli Ermanno e Valentina. Della vita privata del regista, tuttavia, non si sa altro. Le uniche informazioni, infatti, riguardano il matrimonio con Lina Nerli e la nascita dei due figli Ermanno e Valentina.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 1° marzo 2024: Barbara lascia lo studio

Sul web non ci sono altre informazioni al riguardo. Non si sa, infatti, se i figli di Paolo Taviani siano sposati e se abbiano reso nonni i genitori. Esattamente come il padre, infatti, sono super discreti e riservati.

Ermanno e Valentina Taviani: nessuna informazione sulla loro vita

Difficile trovare informazioni sulla vita privata e professionale di Ermanno e Valentina Taviani, i figli dell’amatissimo regista, nati dalla sua lunghissima storia d’amore con la costumista Lina Nerli Taviani. Cresciuti in una famiglia di artisti, non si sa se abbiano scelto di seguire la strada dei genitori dedicandosi al cinema o se abbiano preferito tuffarsi in un campo totalmente diverso.

Terra amara/ Anticipazioni 1 marzo 2024: Hakan vuole riconquistare la fiducia di Zuleyha

Una famiglia, quella di Paolo Taviani, molto riservata che ha sempre preferito far parlare di sè per i successi e i riconoscimenti cinematografici e non per gossip e pettegolezzi vari.











© RIPRODUZIONE RISERVATA