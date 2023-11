Ermes Faccoli torna a Uomini e Donne per Ida Platano/ La tronista: “Vuoi conoscermi insieme a tuo fratello?”

Ermes Faccoli e il ritorno a Uomini e Donne

Quattro aspiranti corteggiatori per Ida Platano il cui percorso sul trono di Uomini e Donne è cominciato da poco. “Ci sono quattro persone per te tra cui anche una vecchia conoscenza di Roberta”, annuncia Maria De Filippi prima di lasciare entrare i quattro pretendenti di Ida che hanno chiamato la redazione esclusivamente per conoscere Ida. In studio, così, arriva Ermes Faccoli che, nell’attuale stagione di Uomini e Donne, si era presentato per conoscere e frequentare Roberta Di Padua. La conoscenza con quest’ultima, però, si è conclusa subito. Dopo un solo appuntamento, infatti, Roberta ha chiuso la conoscenza. Ermes era rimasto nel programma per conoscere altre dame per poi andare via. Almeno fino ad oggi.

Ermes, così, si presenta nuovamente nel programma per poter conoscere Ida che non ha mai conosciuto nonostante entrambi vivano a Brescia. La Platano, però, decide di non conoscerlo, ma prima si toglie qualche sassolino.

Ida Platano e Roberta Di Padua contro Ermes Faccoli

Dopo la presentazione di Ermes Faccoli, Ida Platano decide di non tenerlo come corteggiatore. Poi svela un retroscena: “Volevi conoscermi con tuo fratello? Si è presentato nel mio salone e mi ha detto che voleva conoscermi“, dice la tronista spiazzando Ermes che spiega di non essere a conoscenza di tale iniziativa da parte del fratello.

Roberta Di Padua, poi, prima dell’uscita di Ermes, gli lancia una frecciatina: “Come mai sei tornato in un programma in cui non ti è stata data la possibilità di replica?”, chiede Roberta facendo riferimento ad un’intervista rilasciata dallo stesso Ermes. “Hai chiuso dopo due spritz”, replica Ermes. “Non ho chiuso solo per quello“, conclude Roberta.











