Ermes “lo sciamano” vs Andrea Romano/ Video: “Non hai mai lavorato in vita tua”

Protagonista della manifestazione dei ristoratori a Roma di mercoledì, Ermes “lo sciamano” ieri è stato ospite di Dritto e rovescio. Il ristoratore emiliano ha criticato duramente Andrea Romano, esponente Pd presente in studio: «Onorevole, le chiedo una cosa: lei ha un curriculum che parla bene, non ha mai lavorato nella sua vita mentre io ho sempre lavorato».

Dopo l’attacco frontale di Ermes “lo sciamano”, Paolo Del Debbio ha calmato le acque: «Ha fatto il professore universitario, ha lavorato in vita sua, quindi comincia male: se vuole dire delle cose che hanno un senso, le dice, altrimenti si toglie le corna e fa qualche ragionamento». Il ristoratore ha poi rincarato la dose poco dopo: «Voglio chiedere una cosa: l’onorevole Romano cederebbe una parte del suo stipendio che prende tutti i mesi e farebbe i sacrifici che ci stanno chiedendo di fare a noi da un anno? I politici cederebbero lo stipendio?».

ERMES “LO SCIAMANO” CONTRO ROMANO: IL VIDEO

Oltre a Ermes “lo sciamano”, Dritto e rovescio ha sentito il parere di un altro ristoratore: «Noi siamo messi diversamente rispetto all’Inghilterra, mentre loro acquistavano i vaccini noi facevamo comprare le mascherine. In tutta Europa c’è una road map, noi non l’abbiamo. Il governo di Romano ha tagliato i fondi alla Salute e non ci sono più posti letto per curare». Ancora più netto un altro contestatore, sempre rivolgendosi a Romano: «La classificazione delle attività essenziali dove ve la siete inventata? I politici ci hanno obbligato a chiusure forzate senza risarcimento concreto sono dei criminali, state creando una situazione economica che porterà al fallimento delle imprese. Ne siete responsabili e ne dovrete pagare le conseguenze nelle sedi opportune». Clicca qui per il video del confronto.

