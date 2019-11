ERMINIA KOBAU E IL NUOVO FIDANZATO STANLEY/ Salvo Veneziano attacca: “Vergogna”

Ermina Kobau è l’ospite speciale di questa nuova puntata di Pomeriggio 5. L’ex dama di Uomini e Donne non è da sola ma fa il suo ingresso in studio col nuovo fidanzato, il suo Stan, di 22 anni. Erminia racconta cos’è accaduto dopo la diretta di Live di lunedì: “Dopo lunedì sera cos’è successo? Lui è troppo geloso! Gli ho detto che devo andare a luna park che non sono mai andata, voglio andare da Lemme perché devo dimagrire, voglio andare in palestra con i super palestrati… ma lui non vuole!” In studio la forte differenza d’età tra i due scatena l’ira di Salvo Veneziano che accusa la donna di cercare solo relazioni sessuali e con uomini molto più giovani “potrebbe essere tuo figlio o tuo nipote – sbotta l’ex gieffino – dovresti vergognarti!” continua. Erminia però non ci sta “Vergogna tu, sei razzista!” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Erminia Kobau ospite a Pomeriggio 5

Erminia Kobau è ormai diventata una delle ospiti fisse dei programmi di Barbara D’Urso. L’ex dama di Uomini e Donne ha trovato la notorietà soprattutto grazie al servizio de Le Iene che l’ha vista protagonista di una vacanza “d’amore” in Kenya. È qui che ha incontrato Mario, ragazzo con il quale ha trascorso una notte e ha poi deciso di iniziare una relazione. La storia con Mario, molto più giovane di lei, si è però conclusa e a Live non è la D’Urso, Ermina ha svelato di aver un nuovo fidanzato, Stanley, conosciuto proprio grazie a Barbara D’Urso che ha organizzato per lei, con la complicità di Giovanni Ciacci, una serata in discoteca con ben tre baldi ragazzi di colore. Tra questi, Ermina avrebbe dunque scelto Stanley, giovane elettricista che ha confermato in diretta che ora sono una coppia.

Erminia Kobau e Stanley, è già finita?

Ma come procede la storia appena nata tra Erminia Kobau e Stanley? I due stanno ancora insieme o anche questa volta la 63enne ha dovuto dire addio al suo sogno d’amore? Lo scopriremo nello studio di Pomeriggio 5. Barbara D’Urso infatti torna ad ospitare Erminia, curiosa di scoprire quali siano le novità per la donna in campo amoroso. L’ex dama del trono Over non sarà però da sola: come annunciato dalla conduttrice, al suo fianco ci sarà proprio Stanley, la sua nuova fiamma, pronto a raccontare la sua versione in merito a questa storia. Si parlerà dunque di amori a Pomeriggio 5 ma soprattutto di razzismo, sia di genere che di razza. Si prospetta dunque una puntata parecchio movimentata!



