Erminia Ferrari, moglie Nino Manfredi/ Al fianco di Nino Manfredi fino alla fine

Erminia Ferrari è stata la moglie di Nino Manfredi, dal 1955 fino alla morte del grande attore, il 4 giugno 2004. Nata a Taormina il 4 novembre 1931, Erminia ha vissuto in Libia ed Etiopia, dove il padre lavorava come direttore d’albergo nelle allora colonie italiane d’Africa. Nel 1950 si è trasferita a Roma dove ha iniziato a lavorare come indossatrice e nella sartoria di Roberto Cappucci ha incontrato Nino Manfredi: “La direttrice era Rosy Bonagura, moglie di Gianni che lavorava con Nino in teatro, tutto un giro di conoscenze, insomma… si era letteralmente fissata a trovarmi un marito e si era messa in testa che Nino ed io eravamo fatti l’uno per l’altra”, ha raccontato tempo fa al Corriere della Sera. I due si sono sposati il 14 luglio 1955 nella chiesetta di San Giovanni a Porta Latina. La coppia ha avuto tre figli: Roberta nel 1956, Luca nel 1958 e Giovanna nel 1961. Nei tanti anni insieme non sono mancate le scappatelle dell’attore romano e una figlia nata in Bulgaria: “In una notte di “follia” trascorsa a Sofia per lavoro, ha fatto centro: lo soprannominai Zorro”.

Erminia Ferrari ha lavorato al fianco del marito Nino Manfredi come costumista e come scenografa: “Non sono scenografa, eppure Nino si fidava di me. Nelle sue commedie ho realizzato sempre la scenografia. La vita negli alberghi, con mio padre, era molto stimolante da un punto di vista artistico, sono cresciuta in un ambiente che sollecitava la creatività, dove ho fatto veramente di tutto”, ha raccontato la signora Manfredi a Female World. Al Corriere della Sera, Erminia ha raccontato che il marito le chiese tante volte di accettare un ruolo nei suoi film, ma lei ha sempre rifiutato: “Non ho mai voluto, sono negata e, se avessi accettato, lo avrei messo nei guai. So troppo bene cosa significa essere attore e me ne sono sempre tenuta alla larga”.

Erminia è stata la fianco di Nino Manfredi anche durante la malattia, dopo che l’attore è stato colpito da un ictus: “Un giorno si presentò una nuova giovane infermiera, era molto bella: Nino le sorrise e le mandò un bacio. Ma io non ci rimasi male, anzi, significava che in lui pulsava ancora la vita. Ho avuto la fortuna di avere un uomo come lui”, ha confidato al Corriere.

