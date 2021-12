Erminio e Roberto Azzaro, marito e figlio Sara Simeoni/ Una famiglia di sportivi

La passione per il mondo dello sport può rendere più solida una coppia e gli esempi che lo dimostrano non mancano, Basti pensare ad esempio alla storia tra Matteo Giunta e Federica Pellegrini, che si sono scoperti innamorati (e a un passo dalle nozze) grazie alle ore condivise in piscina dove lui ha contribuito in veste di allenatore ai successi di lei. Tra le coppie che dimostrano questa sinergia ce n’è anche una che è partita qualche anno fa, ma che è ancora solidissima, quella composta da Erminio Azzaro e Sara Simeoni, anche loro allenatore-atleta.

PAOLA CARDINALE, CHI È LA FIDANZATA DI BIAGIO ANTONACCI/ Giornalista ex di Brambati

Azzaro è stato determinante nella seconda parte della carriera della saltatrice, in un periodo in cui lei sembrava essere intenzionata a smettere. Nel momento in cui lei ha deciso che fosse lui a prepararla prima delle gare ha fatto il possibile per convincerlo con un piccolo “ricatto”: “Se non mi alleni tu, smetto” – gli avrebbe detto la sportivo.

IL PRIMO NATALE/ Su Canale 5 il film di Ficarra e Picone divertente ma "con garbo"

Sara Simeoni e il rapporto con Erminio e Roberto Azzaro

Erminio Azzaro, che vanta un curriculum di tutto rispetto come altista, ma ha raccolto soddisfazioni importanti anche come allenatore di Sara Simeoni. In breve tempo i due si sono scoperti innamorati fino ad arrivare a coronare il loro sogno d’amore con il matrimonio. “Chi ha fatto il primo passo? È stato un venirsi incontro insieme, ci siamo sfiorati e poi presi per mano – aveva raccontato lei in un’intervista –. Una volta funzionava così, non servivano tante parole. Contavano i fatti”.

Anche il loro unico figlio, Roberto, ha ereditato la passione per il salto in alto. In occasione dei campionati europei di Atene il ragazzo ha ottenuto il nuovo primato italiano e la medaglia di bronzo.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni fidanzati/ Prima foto insieme: "Non ci avrei..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA