Erminio Sinni a The Voice Senior/ Il cantante di “E tu davanti a me” incanta la Bertè

La prima puntata di The Voice Senior regala emozioni ma anche sorprese. Tra i concorrenti spunta infatti un volto noto anche se non a tutti: lui è Erminio Sinni, cantautore romano che molti ricorderanno per la sua canzone “E tu davanti a me”. Sul palco di The Voice arriva portando un’altra bellissima canzone di un indimenticato artista: “A mano a mano” di Rino Gaetano. Esibizione al pianoforte per Sinni, che incanta tutti con la sua voce potente ma allo stesso tempo profonda, emozionante. Bastano pochi istanti per convincere tutti i giudici che desiderano averlo nel proprio team. Quando Gigi D’Alessio chiede il suo nome comprende immediatamente chi ha davanti: “Il famoso Erminio Sinni!” esclama.

Erminio Sinni riconosciuto da Gigi D’Alessio: “A Roma cantano tutti la sua canzone…”

È Gigi D’Alessio a spiegare agli altri giudici che Erminio Sinni è l’autore di una canzone famosissima a Roma: “E tu davanti a me”. Per ricordarla, l’artista si esibisce proprio sul suo brano e incanta tutti. La più entusiasta è Loredana Bertè, che trova in lui un grande talento e lo reclama per il suo team. Un appello che viene pienamente ascoltato da Sinni che sceglie proprio la squadra della Bertè.



© RIPRODUZIONE RISERVATA