Erminio Sinni, The Voice Senior/ La rinascita dopo il Covid

Erminio Sinni, dopo aver conquistato la giuria di The Voice Senior, questo pomeriggio sarà ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”. Nato nel 1961, Sinni viene da Bagno di Gavorrano, un piccolo paese di minatori: “Il mio babbo e il mio nonno scavavano nella terra, io invece ho cercato di scavare dentro di me”, ha detto il cantautore presentandosi nello show di Rai 2. Seduto al pianoforte, Erminio si è esibito con “A mano a mano” di Riccardo Cocciante. I due artisti si sono conosciuti nel 1992 dando vita a una proficua collaborazione. Nel 1993 prodotto da Cocciante, Sinni ha partecipato al festival di Sanremo con la canzone “L’amore vero”, classificandosi quinto. Nello stesso anno è uscito il disco “Eventi e mutamenti” di Cocciante dove la canzone di punta era “Resta con me” pezzo scritto da Sinni e Massimo Bizzarri. A The Voice Senior solo Gigi D’Alessio lo ha riconosciuto: “È autore di una canzone che nella Roma bene tutti canticchiano”, ha detto l’artista napoletano facendo riferimento al brano “E tu davanti a me”. Sinni ha poi deciso di entrare a far parte del team di Loredana Bertè, perché in passato aveva fatto i cori per la sorella Mia Martini. .

ERMINIO SINNI: A THE VOICE SENIOR LA RINASCITA DOPO IL COVID

In occasione della sua esibizione a The Voice Senior, Erminio Sinni ha anche raccontato la sua esperienza con il Covid: “Mi sento anche un reduce, in 12 giorni all’Umberto I di Roma mi hanno curato in maniera commovente. Ho trovato queste persone nel reparto Covid con una umanità incredibile. Faceva caldissimo e loro erano vestiti da palombari. Mi hanno rassicurato subito”, ha detto il cantautore. Sinni ha rivelato di aver scritto una canzone per ringraziare queste perone che lo hanno curato: “Non conosco le loro facce. Non so chi devo ringraziare”. Infine ha confessato che per lui partecipare a The Voice Senior è una rinascita. Poco prima della sua esibizione, il cantautore toscano ha scritto un lungo post su Facebook: “Ecco che quando tutto sembra irrecuperabile una piccola lucina si accende e pian piano tutto il cielo diventa luminoso di stelle.. l’avvento di un nuovo e insperato dono della vita”.



